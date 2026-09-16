El Govern de Salvador Illa ha encaixat un nou revés parlamentari a la Comissió de Territori. La majoria dels grups de l’oposició —des de la CUP, impulsora del control de seguiment, fins a Junts, ERC, els Comuns i el PP— han unit els seus vots per constatar l’incompliment manifest de la Resolució 441/XV per a la millora del servei ferroviari a l’Empordà. El dictamen és unànime: la gestió del Departament de Territori, encapçalat per la consellera Sílvia Paneque, es redueix a uns estudis i justificacions burocràtiques que no resolen el dret a la mobilitat del territori. La votació ha deixat al descobert la solitud del PSC, l’únic grup que ha defensat que el Govern està complint els tràmits.
El resultat –10 vots a favor de constatar el no-compliment, 5 a favor de la gestió del Govern, una abstenció (de Vox), i una incompareixença, la d’Aliança Catalana– certifica una esmena a la totalitat a l’informe de compliment remés per Departament de Territori a la Mesa del Parlament. “No s’han executat els punts que es van aprovar en aquest Parlament”, ha constat el diputat de la CUP, Dani Cornellà, quan ha defensat la iniciativa sobre la manca de compliment de l’executiu socialista amb la resolució aprovada per la cambra fa gairebé un any. “Hi ha molts altres punts que ni se’ns contesta el grau de compliment”, ha denunciat.
El “mur” de les concessions i els estudis sense termini
El punt de discòrdia principal gira al voltant de la línia d’autobús per connectar l’estació de Camallera amb l’Escala, Ventalló i Vilademat. Mentre el mandat parlamentari demanava una posada en marxa immediata per acompanyar la futura parada dels trens de mitjana distància, el Departament que pilota Sílvia Paneque admet en el seu informe que la mesura s’inclourà en un estudi per al nou mapa de transport per carretera, la licitació del qual mira cap a l’horitzó del 2028. “Quasi un any després ens diuen que s’està licitant un estudi; és a dir, que ni tan sols està licitat“, ha denunciat el diputat de la CUP.
Una crítica a la qual s’ha sumat la diputada de Junts Sònia Martínez, que ha alertat del risc que els trens comencin a parar a Camallera sense que els veïns disposin d’una connexió per carretera: “El Govern té tendència a respondre amb estudis quan calen accions i amb licitacions quan calen resultats”. “El Parlament demanava un servei i no estudiar si algun dia convenia prestar-lo”, ha defensat la diputada d’ERC Lluïsa Llop. A més, la portaveu republicana ha recordat que el mandat parlamentari demanava “millorar la coordinació dels autobusos” de Figueres amb l’R11 i l’RG1, però ha lamentat que sobre aquesta qüestió la consellera Paneque es limiti a dir que “s’hi treballa sense cap concreció, sense cap calendari, sense concretar ni acreditar cap millora que es pugui veure o preveure a curt termini”.
En la mateixa línia, la representant del PP, Eva García, ha exigit calendaris reals i ha acusat l’executiu d’incomplir la resolució aprovada fa gairebé un any per solucionar reivindicacions històriques sobre “més i millors serveis ferroviaris, millores en les estacions, més freqüències i una millor connexió entre el tren i l’autobús”. Finalment, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha subscrit els arguments dels grups que han censurat l’actuació de l’executiu: “És evident que no s’ha complert i és evident també que el Govern, en qüestions de mobilitat, va lent, de la mateixa manera que l’R4”.
Aparcat el canvi de nom de Cervera de la Marenda
Un altre dels punts calents ha estat la normalització lingüística en la denominació que Rodalies de Catalunya fa servir per referir-se a l’estació de Cervera de la Marenda, a la Catalunya Nord, a la qual encara es refereix com a Cerbère, en francès. Territori justifica la impossibilitat d’aplicar el canvi en els canals, plànols, esquemes de línies i megafonia de Rodalies o Adif per “restriccions tècniques” de la normativa europea d’interoperabilitat (TSI) i s’ha limitat a traslladar la petició a l’Estat i al Consolat general francès. Una explicació que el diputat anticapitalista ha qualificat d'”insuficient” perquè, segons ha constatat, “no diu quines feines s’estan fent per poder normalitzar lingüísticament aquesta estació”. Junts, per la seva banda, ha criticat que l’executiu s’escudi un reglament europeu que “curiosament no impedeix que altres estacions tinguin denominacions en llengües pròpies”.
El PSC demana “diferenciar entre complir i tramitar”
A l’altra banda, el diputat socialista Francis Jesús ha intentat frenar l’embat argumentant que la gestió administrativa té uns terminis legals que cal respectar i que no es pot fer una execució material “en tres o sis mesos” si la normativa sectorial ho impedeix. “No es pot afirmar que no hi ha compliment, sinó que s’està avançant”, ha sostingut. Tanmateix, la demanada de reconsideració que ha fet el diputat socialista ha estat desoïda per l’oposició, que ha suspès la consellera Paneque per l’incompliment de les mesures que el Parlament va acordar impulsar fa un any a l’Empordà.