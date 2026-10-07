El Ministeri de Transports assegura que els maquinistes han rebut el resultat de les marxes exploratòries i que, després d’analitzar-les, el sindicat majoritari Semaf hauria acceptat reprendre el servei, segons informa l’ACN. Els maquinistes mantenen que no havien rebut cap informe que garantís la seguretat del servei i que van decidir plantar-se després que un arbre caigués a l’altura de Vilanova i la Geltrú. Aquest fet, defensen, hauria canviat la situació i ha provocat que l’operadora generi nous informes aquest matí, segons la versió del sindicat majoritari Semaf, que també confirma que reprendrà el servei en les pròximes hores. La consellera de Territori, Sílvia Panque, ha titllat d'”inacceptable” la situació: “Qui certifica l’estat de les vies i si és possible operar és Renfe i Adif. Tots els certificats estaven a punt. Si ahir la xarxa era segura, avui també. Cap sindicat pot certificar si la seguretat hi és o no a les ves”.
Els informes que han rebut els maquinistes, condició que havien fixat per reprendre el servei, avalen la seguretat a les vies de les línies R1 entre Hospitalet i Maçanet, l’R2 nord entre Sant Andreu i Granollers i l’R2 sud entre Sant Vicenç i Barcelona o l’R4 entre Sant Vicenç i Sabadell.
Tot plegat ha submergit Rodalies en una nova jornada caòtica i les plataformes de passatgers han demanat al Govern que decreti el “teletreball” mentre no hi hagi normalitat al servei. El mateix director de Rodalies, Oscar Playà, ha confirmat en dues entrevistes radiofòniques, a RAC1 i Catalunya Ràdio, que l’operadora no té prou busos per absorbir tota la demanda de Rodalies. En aquest sentit, les plataformes d’usuaris Dignitat a les Vies i la PTP han demanat al Govern que decreti la possibilitat de teletreballar mentre es mantingui el caos a Rodalies. No pot ser, asseguren, que hi hagi un tancament total del sistema “cada vegada que hi hagi un temporal fort” i reclamen que es reobri “com més aviat millor tram per tram”. Renfe té previst actualitzar l’estat del conflicte en una intervenció als mitjans en uns minuts.
La línia del Maresme, l’R1, no ha circulat des del matí. Ha estat una de les més afectades, amb alguns trams inundats, especialment a l’entrada de Barcelona. Ha passat el mateix a l’R2 Nord, entre Granollers i Sant Celoni, a l’R8 i l’R7, les dues línies que van cap a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Renfe ha informat que en alguns d’aquests casos, especialment a l’R8, s’ha pogut recuperar la normalitat, si bé els usuaris asseguren que els trens van “amb comptagotes”. La resta de línies tampoc han estat fiables aquest matí, amb retards sobrevinguts.
Illa defensa l’actuació d’Adif
“La seguretat de les vies no és subjectiva i no està en mans de cap sindicat i aquest matí hi ha un sindicat no ha fet funcionar els trens”, ha defensat també el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Parlament. El cap de l’executiu català defensa que tant Adif com Renfe van fer les marxes exploratòries pertinents aquest vespre i ahir a la nit abans de reprendre el servei i que la seguretat està garantida. “Des del Govern vam rebre una infraestructura amb clares deficiències amb una desinversió acumulada i s’està actuant millorant-la amb un nivell d’inversió que mai fins ara s’havia aplicat a la xarxa”, ha apuntat alhora Paneque davant les crítiques de l’oposició.