El Ministerio de Transportes asegura que los maquinistas han recibido el resultado de las marchas exploratorias y que, tras analizarlas, el sindicato mayoritario Semaf habría aceptado reanudar el servicio, según informa la ACN. Los maquinistas sostienen que no habían recibido ningún informe que garantizara la seguridad del servicio y que decidieron plantarse después de que un árbol cayera a la altura de Vilanova i la Geltrú. Este hecho, defienden, habría cambiado la situación y ha provocado que la operadora genere nuevos informes esta mañana, según la versión del sindicato mayoritario Semaf, que también confirma que reanudará el servicio en las próximas horas. La consejera de Territorio, Sílvia Panque, ha calificado de «inaceptable» la situación: “Quien certifica el estado de las vías y si es posible operar es Renfe y Adif. Todos los certificados estaban listos. Si ayer la red era segura, hoy también. Ningún sindicato puede certificar si la seguridad está o no en las vías”.

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Los informes que han recibido los maquinistas, condición que habían fijado para reanudar el servicio, avalan la seguridad en las vías de las líneas R1 entre Hospitalet y Maçanet, la R2 norte entre Sant Andreu y Granollers y la R2 sur entre Sant Vicenç y Barcelona o la R4 entre Sant Vicenç y Sabadell.

Todo esto ha sumergido a Rodalies en una nueva jornada caótica y las plataformas de pasajeros han pedido al Gobierno que decrete el “teletrabajo” mientras no haya normalidad en el servicio. El mismo director de Rodalies, Oscar Playà, ha confirmado en dos entrevistas radiofónicas, en RAC1 y Catalunya Ràdio, que la operadora no tiene suficientes autobuses para absorber toda la demanda de Rodalies. En este sentido, las plataformas de usuarios Dignitat a les Vies y la PTP han pedido al Gobierno que decrete la posibilidad de teletrabajar mientras se mantenga el caos en Rodalies. No puede ser, aseguran, que haya un cierre total del sistema «cada vez que haya un temporal fuerte» y reclaman que se reabra «lo antes posible tramo por tramo». Renfe tiene previsto actualizar el estado del conflicto en una intervención a los medios en unos minutos.

Pasajeros de Rodalies en Barcelona Sants | Mireia Comas

La línea del Maresme, la R1, no ha circulado desde la mañana. Ha sido una de las más afectadas, con algunos tramos inundados, especialmente a la entrada de Barcelona. Ha pasado lo mismo en la R2 Norte, entre Granollers y Sant Celoni, en la R8 y la R7, las dos líneas que van hacia la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Renfe ha informado que en algunos de estos casos, especialmente en la R8, se ha podido recuperar la normalidad, aunque los usuarios aseguran que los trenes van “con cuentagotas”. El resto de líneas tampoco han sido fiables esta mañana, con retrasos imprevistos.

Illa defiende la actuación de Adif

«La seguridad de las vías no es subjetiva y no está en manos de ningún sindicato y esta mañana hay un sindicato que no ha hecho funcionar los trenes», ha defendido también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, desde el Parlamento. El jefe del ejecutivo catalán defiende que tanto Adif como Renfe hicieron las marchas exploratorias pertinentes esta tarde y anoche antes de reanudar el servicio y que la seguridad está garantizada. «Desde el Gobierno recibimos una infraestructura con claras deficiencias con una desinversión acumulada y se está actuando mejorándola con un nivel de inversión que nunca hasta ahora se había aplicado a la red», ha apuntado al mismo tiempo Paneque ante las críticas de la oposición.