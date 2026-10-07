Los maquinistas de Renfe han detenido el servicio de Rodalies tras el temporal. Lo han avisado, de madrugada, con una carta dirigida al director del servicio, Òscar Playà, que ha negado cualquier problema de seguridad y ha enmarcado la huelga de los sindicatos como un «conflicto laboral». Todo esto ha desencadenado una nueva jornada caótica en la red ferroviaria: la línea R1, R2 Norte, R7 y R8 no ha prestado servicio y el resto ha circulado con mucha menos frecuencia de lo habitual. Esto, según la versión oficial, porque los usuarios no han visto trenes en hora punta en muchas otras líneas. En una comparecencia de prensa, Playà ha confirmado que el sindicato mayoritario Semaf ha aceptado volver a los trenes tras recibir unos “informes adicionales” de seguridad a media mañana. El directivo también ha asegurado que recuperarán «el 100% de la oferta» de Rodalies durante la mañana de este miércoles.

Los maquinistas se han plantado después de que un árbol cayera este martes por la noche sobre un tren de Rodalies en Vilanova i la Geltrú. A pesar de que el incidente no ha causado daños personales, el recuerdo del accidente mortal de Gelida aún está presente y los conductores han decidido no circular hasta tener toda la información requerida. Las lluvias de los últimos días, especialmente las del lunes, inesperadas en algunas localidades, han inundado vías y algunos túneles de acceso a Barcelona. Todo esto ha generado una situación de inseguridad entre el personal de Renfe que se ha transformado en una nueva huelga encubierta. “La seguridad no es subjetiva, tenemos un proceso establecido avalado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”, ha defendido Playà.

Desde Rodalies apuntan que los informes que pedían los sindicatos, con información actual de la infraestructura, no forman parte del procedimiento habitual y que se empezaron a preparar el martes y se han terminado este lunes por la mañana. En este sentido, Playà ha insistido en que los procedimientos para revisar la red se reforzaron después de Gelida y que no contemplan la participación de los sindicatos. En la misma línea se ha expresado desde el Parlamento el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, crítico con los maquinistas. «La seguridad de las vías no es subjetiva y no está en manos de ningún sindicato y esta mañana hay un sindicato que no ha hecho funcionar los trenes”, ha señalado. La consejera de territorio, Sílvia Paneque, también ha defendido que Renfe y Adif habían elaborado los informes correspondientes a la reanudación del servicio.

El director de Rodalies, Òscar Playà, en una atención a medios este lunes en Sants | Maria Asmarat (ACN)

La carta que el sindicato Semaf ha enviado a Renfe avisa que la caída del árbol en Vilanova i la Geltrú les impedía retornar al trabajo con la seguridad deseada, un aspecto motivado también por el mal estado de algunos tramos producto del temporal. Uno de los túneles que circula por la plaza de Cataluña (Barcelona), que da servicio a los trenes de la R1, había quedado inundado y muchos maquinistas no se fían. “Nosotros cumplimos con la normativa”, ha respondido Playà sobre esta preocupación. “Ayer circularon todos los trenes de la R1 por este túnel sin ningún problema de seguridad”, ha insistido.

En este sentido, el informe adicional que se ha facilitado a los sindicatos incluye la verificación de las líneas R1 entre Hospitalet y Maçanet, R2 norte entre Sant Andreu y Granollers, R2 Sur entre Sant Vicenç y Barcelona, R3 entre la Garriga y la frontera francesa, R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sabadell, R7 entre Montcada y Cerdanyola Universitat, R8 entre Castellbisbal y Granollers, R11 entre Portbou y Maçanet. También quedan incluidos los regionales de la R13 y R14 entre la Plana y Sant Vicenç de Calders, la R15 y la R16 entre Reus y Tarragona, la R17 entre Tarragona y Sant Vicenç y la RT1 y la RT2. Renfe ha constatado que el servicio se recupera “progresivamente” con afectaciones en la red, sobre todo en la R2, la R3, la R4 y la R8. La R7 no circula en todo el recorrido.

Los paneles de información de Barcelona Sants indicaban diferentes retrasos este miércoles por la mañana | ACN

El Gobierno defiende las actuaciones posteriores a Gelida

El responsable de Rodalies no ha entrado a valorar si la operadora tomará algún tipo de acciones legales contra los maquinistas que se han negado a asistir al lugar de trabajo, limitándose a decir que están “focalizados” en recuperar la “normalidad” en el servicio. Los maquinistas han tomado los trenes hacia las nueve de la mañana, ha confirmado Playà, y la esperada normalidad no llegará de forma inmediata, ha asegurado. En este sentido, Renfe mantendrá el servicio alternativo por carretera activo “hasta que la calidad del servicio sea aceptable”. En estos momentos hay unos 200 buses haciendo el recorrido de la red ferroviaria, una cantidad insuficiente para absorber toda la demanda de Rodalies, ha admitido la operadora.

A pesar de la reticencia de los maquinistas, desde Renfe insisten en que la red ferroviaria ha sobrevivido al temporal, un aspecto que vinculan al refuerzo de taludes y trincheras que se ha hecho después del accidente de Gelida. “Hay una evidencia clara: excepto el árbol de ayer (que cayó en Vilanova i la Geltrú), pudimos reanudar el servicio muy rápido después del temporal. Se ha visto claramente el trabajo de estos meses”, ha mencionado Playà. Desde el Parlamento, Paneque también lo ha apuntado para defenderse de las críticas de la oposición. “Desde el Gobierno recibimos una infraestructura con claras deficiencias con una desinversión acumulada y se está actuando mejorándola con un nivel de inversión que nunca hasta ahora se había aplicado a la red”.