Los pasajeros de Rodalies han aprendido a gestionar la frustración. Si los trenes no fallan por un temporal, lo hacen por una avería; y si no es la infraestructura la que sufre un desprendimiento o un robo de cobre. La lista de incidencias es larga. En esta ocasión, por segunda vez en menos de un año, el problema ha sido la plantada de unos maquinistas que continúan en alerta tras el accidente mortal de Gelida. El sindicato mayoritario Semaf ha detenido el servicio alegando que Renfe no les había enviado un informe con el detalle de cómo había quedado la infraestructura tras el temporal, pero la operadora lo ha acusado de generar una huelga encubierta por motivos laborales. El resultado final, cuatro horas completas sin trenes y una nueva jornada marcada por la incertidumbre.

Los maquinistas se han plantado después de que las últimas lluvias torrenciales, que este martes afectaron a los municipios del litoral sur del país, provocaran la caída de un árbol sobre uno de los trenes. Semaf, que ha avisado a Renfe de la plantada de madrugada, asegura que no es hasta este miércoles a las 7:05 horas que la operadora les ha facilitado la información que habían solicitado. Con matices, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha rebajado la categoría de estos informes a “información adicional” y los ha desvinculado del protocolo de seguridad que debe seguir Renfe en estos casos. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa en el Parlamento, entrando en confrontación directa con el sindicato español. “La seguridad de las vías no es subjetiva y no está en manos de ningún sindicato. Esta mañana hay uno (en referencia a Semaf) que no ha hecho funcionar los trenes”, ha espetado el presidente.

Una trabajadora de Renfe trata de informar a los pasajeros desorientados de Sants | David Zorrakino / Europa Press

Versiones opuestas entre maquinistas y Renfe en una batalla que se alarga desde enero, después de que un joven conductor muriera y tres más quedaran en estado grave por el impacto de un talud sobre la cabina del tren. Con Illa de baja médica, la consejera Sílvia Paneque dirigió entonces un gabinete de crisis que incluso terminó con la mano derecha del ministro Óscar Puente viviendo unas semanas en Barcelona. Los maquinistas se negaron a conducir y forzaron toda una serie de marchas blancas (trenes sin pasajeros) lideradas por ellos mismos. No se fiaban de los técnicos de Adif y tampoco se fían ahora. En esta ocasión, según Renfe, sí que se han hecho las marchas blancas previstas, pero el detonante ha sido la falta de información que los sindicatos decían tener antes de iniciar el servicio. Con esta, Rodalies suma tres grandes paradas completas este año: la del accidente de Gelida, que fue doble; una segunda el 9 de junio, por una caída del sistema de Adif; y las dos de esta semana, primero por el temporal y luego por la plantada.

Llamada de atención de los usuarios

Renfe ha puesto a circular 400 autobuses para hacer frente a la crisis, una cantidad que no logra socorrer a los 400.000 usuarios diarios que utilizan la red de trenes catalana. Playà ha apuntado que mantendrá el servicio alternativo por carretera activo “hasta que la calidad del servicio sea aceptable”. Las dificultades se han hecho notar sobre todo en la estación de Granollers, que desde el sábado actúa como final de línea de los trenes de la R2 Norte. Las vías que van dirección Sant Celoni continúan dañadas por el temporal y los pasajeros tienen que saltar al bus. Con este panorama, y con riesgo de convertir la estación en un cuello de botella, Renfe ha decidido enviar los buses que salían a primera hora de Sant Celoni directamente a Barcelona. De regreso, cuando la R2 ha podido recuperar algunas frecuencias, algunos buses que salían de Sant Andreu (Barcelona) han ido directamente a la capital vallesana. Todo esto ha generado momentos de confusión a primera hora de la mañana y carreras cuando se anunciaban los primeros trenes del día, pasadas ya las 9 horas. Bien, es el resumen de la jornada.

La estación de Granollers sufrió incidencias por la tormenta y ahora por la plantada de los maquinistas | G.G

La plantada de los maquinistas diluye un problema de fiabilidad que ha vuelto a ser visible con el temporal. “Rodalies no puede funcionar a golpe de cierres», lamenta la plataforma Dignitat a les Vies, representante de tres líneas del sur del país. Los usuarios avisan que cada episodio de temporal no puede «poner en riesgo el servicio” y dejar “miles de personas sin una alternativa». Así se ha pronunciado Anna Gómez en la ACN, desde donde también ha criticado al sindicato Semaf. “Si hay un sindicato que utiliza su fuerza para parar la movilidad en Cataluña, se les debe sentar en una mesa porque esto tiene que ser ilegal», ha dicho. En este sentido, Playà ha evitado responder sobre si iniciarán acciones legales en contra de la acción sindical. «Si no se hace es porque quizás sí que hay problemas de seguridad», ha agregado Gómez.

La Plataforma pel Transport Públic (PTP) también ha cargado contra una situación que recuerda a la de Gelida. “Se ha hecho mucho trabajo”, ha admitido Carles García, “pero todavía falta más”. De hecho, el activista cree que la parada de este miércoles y las quejas de los maquinistas son “síntomas” de que la situación aún no es la deseable. «No podemos permitir, en ningún caso, que se tenga que cortar todo el servicio durante días en gran parte de la red», ha añadido. Ambos han pedido al Gobierno agilidad a la hora de decretar medidas “urgentes” de teletrabajo, uno de los aspectos que más preocupan a los afectados, pero que, por ahora, no ha centrado ninguna de las declaraciones de los representantes institucionales.

Rodalies, a medio gas

La previsión de cara a jueves es mejor, si bien Rodalies recuerda que todavía hay incidencias derivadas del temporal. Todas las líneas presentarán servicio “con afectaciones”, apunta la operadora en su última actualización, de miércoles a las 20 horas. La línea más afectada sigue siendo la R2 Norte, a medio gas entre Granollers Centro y el Aeropuerto y con servicio alternativo por carretera hasta Sant Celoni. La R3 también funciona con buses entre Fabra i Puig y Puigcerdà, en este caso, por las obras de desdoblamiento de la vía. En cuanto a los regionales, las líneas R11, R13 y R14 también tienen tramos inoperativos. Las otras líneas recuperan “progresivamente” el servicio, una frase muy manida que ya no sorprende a nadie.