El servicio de Rodalies no ha podido recuperarse completamente del temporal que ha golpeado fuertemente diferentes localidades catalanas este fin de semana y lunes. Varias líneas operan parte de su recorrido con servicio alternativo por carretera, una imagen más habitual de lo que desearían los pasajeros y que ha dejado situaciones ya conocidas para la mayoría. Los principales problemas los han sufrido las líneas R2 y R1, que unen ciudades del Vallès Oriental y del Maresme con Barcelona, y de la R8, que hace el recorrido hasta la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Martorell.

En la estación de Granollers, epicentro de la R2, las vías quedaron inundadas por la tormenta “inesperada” de este lunes. El Ayuntamiento del municipio lamentó unas lluvias torrenciales, las del lunes, que no figuraban en los mapas y que derrumbaron un talud de la estación e inundaron las vías. Esta mañana, los trenes de la línea con origen Barcelona se han detenido en Granollers y operan con bus lo que queda de línea, hasta Sant Celoni. Fuentes de Renfe afirman que la vía en dirección Barcelona ha podido recuperarse más o menos de las lluvias, pero que la que va hacia Sant Celoni sigue muy afectada.

El temporal ha afectado un talud de la estación de tren de Granollers | Jordi Borràs (ACN)

Por otro lado, los pasajeros de la R8, la mayoría estudiantes que van a la UAB, han tenido que conformarse con los autocares alternativos, que funcionan mejor en dirección Sant Celoni que hacia la universidad, han detallado los pasajeros. La otra línea de Rodalies que va hacia la universidad (R7: Sant Andreu – UAB) también sufre afectaciones, si bien los estudiantes pueden usar los buses E3, que salen habitualmente de Fabra i Puig y hacen el mismo trayecto por la carretera C-58, adentrándose por la ciudad de Cerdanyola.

La línea del Maresme (R1), que cae habitualmente cuando hay lluvia, funciona entre l’Hospitalet de Llobregat y Arenys de Mar y presta en autobús desde esta estación hasta Maçanet-Massanes. Además, Adif ha informado que se están produciendo retrasos por una incidencia en la señalización entre Arenys de Mar y Mataró.

La línea R4 no opera entre Terrassa y Manresa, por lo que los usuarios toman los FGC en este tramo. Finalmente, en la R11 hay servicio por carretera entre Portbou y Maçanet Massanes y entre la estación de Girona y Sant Andreu. También hay activo un servicio alternativo por carretera en la R17 entre Tarragona y Port Aventura y en la RT2 entre Tarragona y Salou.

El servicio de Rodalies está afectado por los efectos del temporal | Mireia Comas

Problemas recurrentes

Todo esto se suma a los cambios de servicio que Renfe tiene activos en algunas líneas de forma habitual, como el caso de la línea R3 entre Fabra i Puig – Puigcerdà, inoperativa por las obras de desdoblamiento de vía. En definitiva, entre las obras y el temporal, solo la línea R2 Sur (Sant Andreu – Sant Vicenç de Calders) opera con normalidad en Rodalies. En cuanto a los trenes regionales, cinco de las diez líneas están completas.