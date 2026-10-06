El servei de Rodalies no ha pogut recuperar-se completament del temporal que ha colpejat fortament diferents localitats catalanes aquest cap de setmana i dilluns. Diverses línies operen part del seu recorregut amb servei alternatiu per carretera, una imatge més habitual del que voldrien els passatgers i que ha deixat situacions ja conegudes per a la majoria. Els principals problemes se’ls han endut les línies R2 i R1, que uneixen ciutats del Vallès Oriental i del Maresme amb Barcelona, i de l’R8, que fa el recorregut fins a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Martorell.
A l’estació de Granollers, epicentre de l’R2, les vies van quedar inundades per la tempesta “inesperada” d’aquest dilluns. L’Ajuntament del municipi va lamentar uns aiguats, els de dilluns, que no figuraven als mapes i que van ensorrar un talús de l’estació i van inundar les vies. Aquest matí, els trens de la línia amb origen Barcelona s’han aturat a Granollers i operen amb bus el que queda de línia, fins a Sant Celoni. Fonts de Renfe afirmen que la via en direcció Barcelona ha pogut recuperar-se més o menys dels aiguats, però que la que va cap a Sant Celoni continua molt afectada.
D’altra banda, els passatgers de l’R8, la majoria estudiants que van a la UAB, s’han hagut de conformar amb els autocars alternatius, que funcionen més bé en direcció Sant Celoni que cap a la universitat, han detallat els passatgers. L’altra línia de Rodalies que va cap a la universitat (R7: Sant Andreu – UAB) també pateix afectacions, si bé els estudiants poden fer servir els busos E3, que surten habitualment de Fabra i Puig i fa el mateix trajecte per la carretera C-58, endinsant-se per la ciutat de Cerdanyola.
La línia del Maresme (R1), que cau habitualment quan hi ha pluja, funciona entre l’Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar i presta en autobús des d’aquesta estació fins a Maçanet-Massanes. A més, Adif ha informat que s’estan produint endarreriments per una incidència en la senyalització entre Arenys de Mar i Mataró.
La línia R4 no opera entre Terrassa i Manresa, motiu pel qual els usuaris agafen els FGC en aquest tram. Finalment, a l’R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Maçanet Massanes i entre l’estació de Girona i Sant Andreu. També hi ha actiu un servei alternatiu per carretera a l’R17 entre Tarragona i Port Aventura i a l’RT2 entre Tarragona i Salou.
Problemes recurrents
Tot plegat se suma als canvis de servei que Renfe té actius en algunes línies de forma habitual, com el cas de la línia R3 entre Fabra i Puig – Puigcerdà, inoperativa per les obres de desdoblament de via. En definitiva, entre les obres i el temporal, només la línia R2 Sud (Sant Andreu – Sant Vicenç de Calders) opera amb normalitat a Rodalies. Pel que fa als trens regionals, cinc de les deu línies estan completes.