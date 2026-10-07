Els passatgers de Rodalies han après a gestionar la frustració. Si els trens no fallen per un temporal ho fan per una avaria i si no és la infraestructura la que pateix un despreniment o un robatori de coure. La llista d’incidències és llarga. En aquesta ocasió, per segona vegada en menys d’un any, el problema ha estat la plantada d’uns maquinistes que continuen en alerta després de l’accident mortal de Gelida. El sindicat majoritari Semaf ha aturat el servei al·legant que Renfe no els havia enviat un informe amb el detall de com havia quedat la infraestructura després del temporal, però l’operadora l’ha acusat d’engendrar una vaga encoberta per motius laborals. El resultat final, quatre hores completes sense trens i una nova jornada marcada per la incertesa.
Els maquinistes s’han plantat després que les darreres pluges torrencials, que aquest dimarts van afectar els municipis del litoral sud del país, provoquessin la caiguda d’un arbre sobre un dels trens. Semaf, que ha avisat Renfe de la plantada de matinada, assegura que no és fins aquest dimecres a les 7:05 hores que l’operadora els ha facilitat la informació que havien demanat. Amb matisos, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha rebaixat la categoria d’aquests informes a “informació addicional” i els ha desvinculat del protocol de seguretat que ha de seguir Renfe en aquests casos. En la mateixa línia s’ha pronunciat el president del Generalitat, Salvador Illa al Parlament, entrant a la confrontació directa amb el sindicat espanyol. “La seguretat de les vies no és subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Aquest matí n’hi ha un (en referència a Semaf) que no ha fet funcionar els trens”, ha etzibat el president.
Versions oposades entre maquinistes i Renfe en una batalla que s’allarga des del gener, després que un jove conductor morís i tres més quedessin en estat greu per l’impacte d’un talús sobre la cabina del tren. Amb Illa de baixa mèdica, la consellera Sílvia Paneque va dirigir aleshores un gabinet de crisis que fins i tot va acabar amb la mà dreta del ministre Óscar Puente vivint unes setmanes a Barcelona. Els maquinistes van negar-se a conduir i van forçar tot un seguit de marxes blanques (trens sense passatgers) liderades per ells mateixos. No es fiaven dels tècnics d’Adif i tampoc se’n fien ara. En aquesta ocasió, segons Renfe, sí que s’han fet les marxes blanques previstes, però el detonant ha estat la manca d’informació que els sindicats deien tenir abans d’iniciar el servei. Amb aquesta, Rodalies suma tres grans aturades completes aquest any: la de l’accident de Gelida, que va ser doble; una segona el 9 de juny, per una caiguda del sistema d’Adif; i les dues d’aquesta setmana, primer pel temporal i després per la plantada.
Toc d’atenció dels usuaris
Renfe ha posat a circular 400 autobusos per fer front a la crisi, una quantitat que no aconsegueix socórrer els 400.000 usuaris diaris que fan ús de la xarxa de trens catalana. Playà ha apuntat que mantindrà el servei alternatiu per carretera actiu “fins que la qualitat del servei sigui acceptable”. Les dificultats s’han fet notar sobretot a l’estació de Granollers, que des de dissabte actua com a final de línia dels trens de l’R2 Nord. Les vies que van direcció Sant Celoni continuen danyades pel temporal i els passatgers han de saltar al bus. Amb aquest panorama, i amb risc de convertir l’estació en un coll d’ampolla, Renfe ha decidit enviar els busos que sortien a primera hora de Sant Celoni directament a Barcelona. De tornada, quan l’R2 ha pogut recuperar algunes freqüències, alguns busos que sortien de Sant Andreu (Barcelona) han anat directament a la capital vallesana. Tot plegat ha generat moments de confusió a primera hora del matí i corredisses quan s’anunciaven els primers trens del dia, passades ja les 9 hores. Ben bé, és el resum de la jornada.
La plantada dels maquinistes dilueix un problema de fiabilitat que ha tornat a ser visible amb el temporal. “Rodalies no pot funcionar a cop de tancaments”, lamenta la plataforma Dignitat a les Vies, representant de tres línies del sud del país. Els usuaris avisen que cada episodi de temporal no pot “posar en risc el servei” i deixant “milers de persones sense una alternativa”. Així s’ha pronunciat Anna Gómez a l’ACN, des d’on també ha criticat el sindicat Semaf. “Si hi ha un sindicat que utilitza la seva força per parar la mobilitat a Catalunya, se’ls ha d’asseure en una taula perquè això ha de ser il·legal”, ha dit. En aquest sentit, Playà ha evitat respondre sobre si iniciaran accions legals en contra de l’acció sindical. “Si no es fa és perquè potser sí que hi ha problemes de seguretat”, ha agregat Gómez.
La Plataforma pel Transport Públic (PTP) també ha carregat contra una situació que recorda a la de Gelida. “S’ha fet molta feina”, ha admès Carles García, “per encara en falta més”. De fet, l’activista creu que l’aturada d’aquest dimecres i les queixes dels maquinistes són “símptomes” que la situació encara no és la desitjable. “No podem permetre, en cap cas, que s’hagi de tallar tot el servei durant dies a gran part de la xarxa”, ha afegit. Tots dos han demanat al Govern agilitat a l’hora de decretar mesures “urgents” de teletreball, un dels aspectes que més amoïnen els afectats, però que, per ara, no ha centrat cap de les declaracions dels representants institucionals.
Rodalies, a mig gas
La previsió de cara a dijous és més bona, si bé Rodalies recorda que encara hi ha incidències derivades del temporal. Totes les línies presentaran servei “amb afectacions”, apunta l’operadora en la seva última actualització, de dimecres a les 20 hores. La línia més afectada continua sent l’R2 Nord, a mig gas entre Granollers Centre i l’Aeroport i amb servei alternatiu per carretera fins a Sant Celoni. L’R3 també funciona amb busos entre Fabra i Puig i Puigcerdà, en aquest cas, per les obres de desdoblament de la via. Pel que fa als regionals, les línies R11, R13 i R14 també tenen trams inoperatius. Les altres línies recuperen “progressivament” el servei, una frase ben rebregada que ja no sorprèn ningú.