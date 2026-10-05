El temporal no amaina als municipis del Vallès Oriental, que han despertat amb pluja després d’un cap de setmana caòtic que ha paralitzat el tren i algunes de les carreteres de la comarca. El Govern ha enviat dos ES-Alert més, un primer demanant “evitar els desplaçaments” i un segon –ben entrades les 9 hores– demanant directament el confinament de la població. “Confineu-vos. Protegiu-vos a l’interior d’edificis. Si us arriba l’aigua pugueu a plantes superiors i eviteu subterranis i zones baixes”, apunta el missatge.
L’alcaldessa del Granollers, Alba Barnusell, ha assegurat a TV3 que l’episodi d’aquest dilluns “ha estat inesperat”.Més dificultats per a la capital del Vallès Oriental, que acumula més 340 litres d’aigua des de dissabte i ha requerit l’assistència dels equips d’emergència durant tot el cap de setmana. Aquest matí, els Bombers han registrat 44 alertes a la comarca, una vintena d’elles per inundacions. Els agents també han hagut de socórrer una trentena de persones que han quedat embarrancades amb el seu vehicle, mentre el llum ha marxat sistemàticament d’algunes cases de la zona.
Les pluges també han obligat a suspendre la circulació de trens a Granollers arran d’una inundació de la zona de vies, segons ha apuntat Adif aquest matí. La interrupció se suma a les dificultats de circulació de primera hora; la línia R2 Nord, que uneix Barcelona amb Sant Celoni, ja havia activat un servei per carretera entre la capital de comarca i el final de línia. Fonts de Renfe han informat que han parat els trens en aquesta zona per precaució, però que no hi ha cap afectació als passatgers. Tot pelgat, abans de la nova onada de tempestes.
El temporal també ha regirat l’inici de la setmana a les escoles, amb centres de vuit municipis sense poder fer classes. La gran majoria, també al Vallès Oriental. Segons ha informat Educació, s’ha suspès l’activitat lectiva a les ciutats de la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius, Canovelles i en quatre centres de Vilanova del Vallès. També hi ha dificultats a Palau Solità i Plegamans, a Santa Perpètua de Moguda i Sabadall (Vallès Occidental).
Granollers, una de les ciutats més colpejades pel temporal
El temporal continua fent estralls a la comarca. Els veïns han vist com diumenge molts dels municipis es llevaven amb els carrers enfangats de la pluja i alguns pàrquings inundats. La interrupció general de Rodalies se suma el col·lapse d’algunes entrades a l’autopista AP-7, completament inundada i tallada a l’altura de Cardedeu. D’altra banda, Trànsit va tallar tres carreteres més: la C-352 entre la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès en dos sentits, per una esllavissada i inundacions; a la C-60 a l’altura de la Roca del Vallès; i la BV-5001 entre Vilanova del Vallès i la Roca del Vallès, també per esllavissades.
AP-7 sortida de Cardedeu – la Roca Village 04/10/2026 https://t.co/tsecIQltHM— Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) October 5, 2026
La capital del Vallès Oriental, Granollers, ha estat una de les ciutats més afectades per les tempestes, amb carrers plens d’aigua i inundacions a l’Hospital General; dues plantes subterrànies estan inoperatives per l’acumulació d’aigua. Aquest diumenge també va esfondrar-se un talús de l’estació de tren i tres cotxes van quedar-se atrapats sota el pont de la mateixa estació. No s’ha hagut de lamentar cap pèrdua humana per aquests incidents.
Els registres de Granollers sumen més de 164 litres d’aigua aquest cap de setmana, amb trams de tempesta que van descarregar 68 litres en mitja hora. Només Castell d’Aro (Baix Empordà) hi ha hagut registres superiors (168 litres). Els Bombers van rebre 901 trucades al Vallès Oriental el cap de setmana, registre només superat per les comarques del Barcelonès (3.038) i el Maresme (1.522). El temporal ha provocat la mort de dues persones a Catalunya, una d’elles localitzada en un garatge particular del municipi de Canovelles. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar la zona diumenge al vespre i ha suspès la seva agenda aquest dilluns.