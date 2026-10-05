El temporal no cesa en los municipios del Vallès Oriental, que se han despertado con lluvia después de un fin de semana caótico que ha paralizado el tren y algunas de las carreteras de la comarca. El Gobierno ha enviado dos ES-Alert más, un primero pidiendo “evitar los desplazamientos” y un segundo –bien entrado a las 9 horas– pidiendo directamente el confinamiento de la población. “Confínense. Protéjanse en el interior de edificios. Si les llega el agua suban a plantas superiores y eviten sótanos y zonas bajas”, apunta el mensaje.

La alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, ha asegurado a TV3 que el episodio de este lunes «ha sido inesperado». Más dificultades para la capital del Vallès Oriental, que acumula más de 340 litros de agua desde el sábado y ha requerido la asistencia de los equipos de emergencia durante todo el fin de semana. Esta mañana, los Bomberos han registrado 44 alertas en la comarca, una veintena de ellas por inundaciones. Los agentes también han tenido que socorrer a una treintena de personas que han quedado atrapadas con su vehículo, mientras que la luz se ha ido sistemáticamente de algunas casas de la zona.

Las lluvias también han obligado a suspender la circulación de trenes en Granollers debido a una inundación de la zona de vías, según ha apuntado Adif esta mañana. La interrupción se suma a las dificultades de circulación de primera hora; la línea R2 Nord, que une Barcelona con Sant Celoni, ya había activado un servicio por carretera entre la capital de comarca y el final de línea. Fuentes de Renfe han informado que han parado los trenes en esta zona por precaución, pero que no hay ninguna afectación a los pasajeros. Todo ello, antes de la nueva oleada de tormentas.

La estación de tren de Granollers completamente inundada con el temporal | Cedida a l’ACN

El temporal también ha alterado el inicio de la semana en las escuelas, con centros de ocho municipios sin poder dar clases. La gran mayoría, también en el Vallès Oriental. Según ha informado Educación, se ha suspendido la actividad lectiva en las ciudades de la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius, Canovelles y en cuatro centros de Vilanova del Vallès. También hay dificultades en Palau Solità i Plegamans, en Santa Perpètua de Moguda y Sabadell (Vallès Occidental).

Granollers, una de las ciudades más golpeadas por el temporal

El temporal continúa causando estragos en la comarca. Los vecinos han visto cómo el domingo muchos de los municipios amanecían con las calles embarradas por la lluvia y algunos aparcamientos inundados. La interrupción general de Rodalies se suma al colapso de algunos accesos a la autopista AP-7, completamente inundada y cortada a la altura de Cardedeu. Por otro lado, Trànsit cortó tres carreteras más: la C-352 entre la Roca del Vallès y les Franqueses del Vallès en ambos sentidos, por un deslizamiento de tierra e inundaciones; en la C-60 a la altura de la Roca del Vallès; y la BV-5001 entre Vilanova del Vallès y la Roca del Vallès, también por deslizamientos.

AP-7 salida de Cardedeu – la Roca Village 04/10/2026 https://t.co/tsecIQltHM — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) October 5, 2026

La capital del Vallès Oriental, Granollers, ha sido una de las ciudades más afectadas por las tormentas, con calles llenas de agua e inundaciones en el Hospital General; dos plantas subterráneas están inoperativas por la acumulación de agua. Este domingo también se derrumbaron un talud de la estación de tren y tres coches quedaron atrapados bajo el puente de la misma estación. No se ha tenido que lamentar ninguna pérdida humana por estos incidentes.

Los registros de Granollers suman más de 164 litros de agua este fin de semana, con tramos de tormenta que descargaron 68 litros en media hora. Solo Castell d’Aro (Baix Empordà) ha tenido registros superiores (168 litros). Los Bomberos recibieron 901 llamadas en el Vallès Oriental el fin de semana, registro solo superado por las comarcas del Barcelonès (3.038) y el Maresme (1.522). El temporal ha provocado la muerte de dos personas en Cataluña, una de ellas localizada en un garaje particular del municipio de Canovelles. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, visitó la zona el domingo por la noche y ha suspendido su agenda este lunes.

El temporal ha afectado un talud de la estación de tren de Granollers | Jordi Borràs (ACN)