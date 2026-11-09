Dues preocupacions té ara com ara la Prefectura dels Mossos d’Esquadra de cara la vaga general convocada el dimecres 11 de novembre. En concret, la mobilitat i la manifestació prevista a quarts de sis de la tarda al capdamunt del passeig de Gràcia de Barcelona. Dos neguits que han suposat una preparació extraordinària de recursos i més en un context global de protestes violentes i amb aldarulls arreu d’Europa com ha passat a França, Itàlia o Albània i el reflux de les protestes “extraordinàries” del 24 d’octubre a Barcelona arran de la convocatòria de Blocus. Tot i que des de Mossos asseguren que no preveuen que aquest moviment actuï durant la vaga general.
Així, la Prefectura mobilitzarà 9.000 mossos, és a dir, un 50% més dels que estan en servei en un dia feiner. Un servei de 32 hores dividits en quatre torns per prevenir i actuar en els efectes de la vaga i, sobretot, no deixar coix el servei ordinari. Un dispositiu que implica el reforç de les plantilles ordinàries d’unitats d’ordre públic -Brigada Mòbil o Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO)-, seguretat ciutadana, mediació, trànsit, o xarxes que patrullarà per la xarxa i estarà amatent a qualsevol fet que assenyali una estratègia híbrida, és a dir, de batussa al carrer combinada amb efectes digitals d’internet.
La intenció és controlar la mobilitat i garantir la dualitat de drets, entre els vaguistes i els que no volen secundar la vaga, i sobretot, evitar que la manifestació de la tarda, on és previst que se superin en escreix la xifra dels cinquanta mil assistents, sigui una batalla campal. De fet, els Mossos avaluen -seguint els criteris de les prospectives de la Comissaria General d’Informació- la manifestació de la tarda de nivell 4 sobre 4, és a dir, amb “episodis combatius, com ara crema de contenidors, atacs vandàlics o enfrontaments amb la policia”. En tot cas, Mossos recorda que si cal, obriran la “caixa d’eines, amb l’esprai pebre, els gasos lacrimògens o pots de fum”, malgrat que les dues darreres opcions fa més de 15 anys que no s’utilitzen.
“No és una vaga habitual”
Els informes i l’històric amb què treballava la policia de la Generalitat els fan concloure que no es troben davant una convocatòria habitual. De fet, raonen que els objectius són “més socials que no pas laborals” i, per tant, més difusos. És a dir, arran de l’habitatge s’hi han afegit més demandes que despisten el que poden ser els objectius habituals de les protestes com ara la Borsa de Barcelona, Foment del Treball, la delegació del govern espanyol a Catalunya. L’amalgama de motius pels quals els convoca la vaga fa que Mossos no pugui establir quins escenaris poden ser els més proclius a ser objecte d’actes de protesta o d’aldarulls i també poder bloquejar intents de pillatge o saqueig. A més, tenen present que també hi ha convocades vagues de maquinistes de Renfe i del sector carni que avui ja han afectat a punts de la Garrotxa i Osona.
“La situació a Europa és complicada, a Espanya complicadíssima i a Catalunya una mica més complicadíssima”, adverteixen des de Mossos. “No és com altres vagues”, insisteixen. “És una protesta que reflecteix un malestar social general”, afegeixen i en un ambient de “polarització brutal”. “És un còctel complex”, sentencien. Tot i això, no preveuen problemes amb dues situacions que podrien generar dubtes. Per una banda, l’acampada de Plaça Catalunya que, ara per ara, no és previst desallotjar-la, ni tampoc veuen activitat del fenomen Blocus, que consideren tocat després de les detencions practicades per agents d’informació de suposats líders o impulsors de la protesta del 24 d’octubre.
La manifestació de la tarda és ara per ara, el punt d’atenció dels Mossos d’Esquadra. En aquesta línia, recorden que les convocatòries comunicades a Interior fan preveure una gran afluència de gent que, fins i tot, podrien arribar a cent mil persones, tot i que treballen amb xifres del voltant de 50.000. També addueixen altres factors que poden complicar la manifestació de la tarda, i és que al matí, s’hagi produït un episodi conflictiu que podria repercutir a la tarda. Per altra banda, els Mossos tenen detectades altres convocatòries que encara no han estat comunicades oficialment, una situació que podria fer canviar els plans i la intensitat de la manifestació. De fet, dels tres mil policies de més, 1.500 prestaran servei a Barcelona ciutat.
Mobilitat
La comissaria general de Mobilitat, que comanda la comissària Monica Luis, també ha preparat un enorme dispositiu per garantir el transport i monitorar l’exercici dels piquets informatius que no bloquegin els treballadors que volen treballar, així com poder reaccionar a talls de trànsit o marxes lentes. Comptat i debatut, els Mossos centraran esforços a la B23, AP7, A2, C17, C58 i C25, rondes de Barcelona, centres logístics, grans polígons, aeroports i ports, àrees de servei i accessos metropolitans.
Mossos recomana a la ciutadania que s’informi pels “canals oficials” de l’estat de les carreteres i dels serveis de transport públic d’arreu de Catalunya. De fet, el dispositiu de mobilitat començarà a les 22 hores del 10 de novembre i s’allargarà fins les dotze de la nit del 12 de novembre. La intenció és que la intervenció dels Mossos sigui “quirúrgica” i trobi el punt just entre els drets que s’han de garantir: el de vaga i el del treball i mobilitat.