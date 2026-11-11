Manifestació tranquil·la i reivindicativa tot i els milers de persones que han participat en la marxa pel centre de Barcelona amb motiu de la vaga general d’aquest 11 de novembre. Una protesta que, de moment, se salda sense incidents remarcables i en què a més, destaca l’aclaparadora participació dels joves. A partir de les dotze del migdia, diverses columnes-integrades per piquets- que partien dels diferents barris de Barcelona han fet cap a la plaça Universitat on també s’han deixat veure representants dels col·lectius convocants com el Sindicat de Llogateres o de la CGT, així com líders polítics com ara el president d’ERC, Oriol Junqueras.
La plaça Universitat ha estat el punt de trobada, i fins i tot logístic aprofitant el claustre de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona. Les columnes que han arribat per Gran Via, per la Ronda Sant Antoni, i per la Ronda Sant Pere s’han concentrat per marxar conjuntament cap al passeig de Gràcia “per xapar-ho” tot, baixar per Portal de l’Àngel, fins a la plaça de Catedral i enfilar Via Laietana on han fet dues aturades, una davant la seu de la patronal Foment del Treball i l’altra davant la comissaria de la Prefectura del Cos Nacional de Policia (CNP).
Tot sense incidents, amb una forta presència policia, val a dir que gens invasiva, i que ha acabat a la Plaça Urquinaona on s’ha comminat als participants a assistir-hi a partir de dos quarts de sis de la tarda amb una traca i pots de fum. Una manifestació, convocada per gairebé tots els sindicats, i que els Mossos d’Esquadra ja preveuen una assistència d’entre 50.000 i cent mil persones, d’aquí que la policia hagi desplegat 1.500 efectius més que en un dia feiner ordinari. A les marxes del matí, el repertori de les consignes eren clares a favor de l’habitatge, dels salaris i la feina dignes així com una defensa aferrissada dels serveis públics.
Reivindicacions
El color de les reivindicacions, tot i el fil conductor de l’habitatge, expressava el malestar general per diverses causes. D’aquesta manera, el paisatge de la vaga es dibuixava amb banderes sindicals, amb consignes a favor de la lluita de classes, en defensa de l’habitatge, els lemes antifeixistes, senyeres, estelades i banderes republicanes espanyoles. També es deixaven veure grups de tres o quatre persones amb armilles d’Amnistia Internacional o Som Defensores, encarregades de fer “d’observadors” de la vaga i de la preservació dels drets que acompanyen l’exercici de la vaga, de la llibertat d’expressió, de reunió i manifestació.
Abans de començar a caminar, la manifestació ha escoltat i interpretat a cappella un himne amb reminiscències de ritmes llibertaris contra rendistes, propietaris i fons voltor. Rere les pancartes la reivindicació de la vaga general com un mecanisme per canviar les “regles del joc” i aturar una situació de “treballar més per viure cada dia pitjor”. De fet, el gran lema que decorava el war-room de la vaga era clar: “Unim-nos com una única classe contra la misèria”, buscant la complicitat intersocial dels que els convocants de la protesta consideren les víctimes del sistema: la classe obrera i classes mitjanes empobrides.
La manifestació, molt reivindicativa, espera la conjunció de tots els convocants aquesta tarda al passeig de Gràcia, amb l’objectiu per protestar per la conversió de l’habitatge en un luxe i contra l’augment disparat del cost de la vida. La intenció és fer notar la força de les lluites socials emergents en els darrers anys que han esperonat als sindicats majoritaris a organitzar i convocar l’aturada general. Tot a les portes d’una campanya electoral, fortament polaritzada i amb un futur electoral on les enquestes albiren que la dreta i l’extrema dreta piquen a la porta.
Pocs incidents
Entre els incidents, cal destacar una topada que ha acabat amb la intervenció de la Guàrdia Urbana. Ha estat quan la marxa que havia sortit de plaça Universitat, en arribar a la cantonada de Plaça Catalunya amb passeig de Gràcia, s’ha aturat davant la botiga Apple de la capital del país. Alguns dels participants s’han acostat a les portes per enganxar-hi adhesius que cridaven a la vaga i altres han pintat la façana amb esprais amb el mateix objectiu.
Un individu, que algunes fonts identifiquen com un guarda de seguretat, s’ha encarat amb els manifestants i ha començat a arrencar els adhesius. Aleshores han començat els estirabots, les empentes i els cops, fins que la policia local barcelonina ha intercedit i s’ha emportat l’individu que s’han enfrontat amb els manifestants.
La resta d’incidents registrats han estat el pintat amb esprais de lemes a favor de la vaga. Poca experiència tenien els pintors perquè els companys els recomanaven tapar-se la cara perquè tothom estava gravant les seves accions i podrien ser objecte de la investigació policial. També s’han registrat com aturades de la marxa perquè alguns dels pocs comerços oberts o mig oberts, acabessin d’abaixar la persiana. De fet, la policia que precedia la capçalera la manifestació i abans de les columnes ja avisaven als establiments de l’arribada i els recomanaven prendre mesures. Les baixades de persiana eren força aplaudides pels concentrats.