Manifestación tranquila y reivindicativa a pesar de los miles de personas que han participado en la marcha por el centro de Barcelona con motivo de la huelga general de este 11 de noviembre. Una protesta que, de momento, se salda sin incidentes destacables y en la que, además, destaca la abrumadora participación de los jóvenes. A partir de las doce del mediodía, varias columnas-integradas por piquetes- que partían de los diferentes barrios de Barcelona han llegado a la plaza Universitat donde también se han dejado ver representantes de los colectivos convocantes como el Sindicat de Llogateres o de la CGT, así como líderes políticos como el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

La plaza Universitat ha sido el punto de encuentro, e incluso logístico aprovechando el claustro del edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Las columnas que han llegado por Gran Via, por la Ronda Sant Antoni, y por la Ronda Sant Pere se han concentrado para marchar conjuntamente hacia el paseo de Gràcia «para bloquearlo» todo, bajar por Portal de l’Àngel, hasta la plaza de la Catedral y enfilar Via Laietana donde han hecho dos paradas, una frente a la sede de la patronal Foment del Treball y la otra frente a la comisaría de la Prefectura del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Todo sin incidentes, con una fuerte presencia policial, cabe decir que nada invasiva, y que ha terminado en la Plaza Urquinaona donde se ha conminado a los participantes a asistir a partir de las cinco y media de la tarde con una traca y botes de humo. Una manifestación, convocada por casi todos los sindicatos, y que los Mossos d’Esquadra ya prevén una asistencia de entre 50.000 y cien mil personas, de ahí que la policía haya desplegado 1.500 efectivos más que en un día laboral ordinario. En las marchas de la mañana, el repertorio de las consignas era claro a favor de la vivienda, de los salarios y el trabajo dignos así como una defensa férrea de los servicios públicos.

Una imagen de la fachada de Apple durante la protesta de la huelga general del 11-N por la mañana/QS

Reivindicaciones

El color de las reivindicaciones, a pesar del hilo conductor de la vivienda, expresaba el malestar general por diversas causas. De esta manera, el paisaje de la huelga se dibujaba con banderas sindicales, con consignas a favor de la lucha de clases, en defensa de la vivienda, los lemas antifascistas, senyeras, esteladas y banderas republicanas españolas. También se dejaban ver grupos de tres o cuatro personas con chalecos de Amnistía Internacional o Som Defensores, encargadas de hacer «de observadores» de la huelga y de la preservación de los derechos que acompañan el ejercicio de la huelga, de la libertad de expresión, de reunión y manifestación.

Antes de comenzar a caminar, la manifestación ha escuchado e interpretado a cappella un himno con reminiscencias de ritmos libertarios contra rentistas, propietarios y fondos buitre. Detrás de las pancartas la reivindicación de la huelga general como un mecanismo para cambiar las «reglas del juego» y detener una situación de «trabajar más para vivir cada día peor». De hecho, el gran lema que decoraba la sala de operaciones de la huelga era claro: «Unámonos como una única clase contra la miseria», buscando la complicidad intersocial de los que los convocantes de la protesta consideran las víctimas del sistema: la clase obrera y clases medias empobrecidas.

La manifestación, muy reivindicativa, espera la conjunción de todos los convocantes esta tarde en el paseo de Gràcia, con el objetivo de protestar por la conversión de la vivienda en un lujo y contra el aumento desmedido del coste de la vida. La intención es hacer notar la fuerza de las luchas sociales emergentes en los últimos años que han incentivado a los sindicatos mayoritarios a organizar y convocar la huelga general. Todo a las puertas de una campaña electoral, fuertemente polarizada y con un futuro electoral donde las encuestas avizoran que la derecha y la extrema derecha llaman a la puerta.

Una imagen de la manifestación matinal del 11-N en Barcelona/QS

Pocos incidentes

Entre los incidentes, cabe destacar un altercado que ha terminado con la intervención de la Guardia Urbana. Ha sido cuando la marcha que había salido de plaza Universitat, al llegar a la esquina de Plaza Catalunya con paseo de Gràcia, se ha detenido frente a la tienda Apple de la capital del país. Algunos de los participantes se han acercado a las puertas para pegar adhesivos que llamaban a la huelga y otros han pintado la fachada con espráis con el mismo objetivo.

Un individuo, que algunas fuentes identifican como un guardia de seguridad, se ha enfrentado con los manifestantes y ha comenzado a arrancar los adhesivos. Entonces comenzaron los empujones, las empellones y los golpes, hasta que la policía local barcelonesa ha intercedido y se ha llevado al individuo que se había enfrentado con los manifestantes.

El resto de incidentes registrados han sido el pintado con espráis de lemas a favor de la huelga. Poca experiencia tenían los pintores porque los compañeros les recomendaban taparse la cara porque todos estaban grabando sus acciones y podrían ser objeto de la investigación policial. También se han registrado paradas de la marcha para que algunos de los pocos comercios abiertos o medio abiertos, terminaran de bajar la persiana. De hecho, la policía que precedía la cabecera de la manifestación y antes de las columnas ya avisaban a los establecimientos de la llegada y les recomendaban tomar medidas. Las bajadas de persiana eran bastante aplaudidas por los concentrados.