Dos preocupaciones tiene ahora la Prefectura de los Mossos d’Esquadra de cara a la huelga general convocada el miércoles 11 de noviembre. En concreto, la movilidad y la manifestación prevista a las seis de la tarde en la parte alta del paseo de Gràcia de Barcelona. Dos inquietudes que han supuesto una preparación extraordinaria de recursos y más en un contexto global de protestas violentas y con disturbios en toda Europa como ha sucedido en Francia, Italia o Albania y el resurgimiento de las protestas «extraordinarias» del 24 de octubre en Barcelona a raíz de la convocatoria de Blocus. Aunque desde Mossos aseguran que no prevén que este movimiento actúe durante la huelga general.

Así, la Prefectura movilizará 9.000 mossos, es decir, un 50% más de los que están en servicio en un día laborable. Un servicio de 32 horas dividido en cuatro turnos para prevenir y actuar en los efectos de la huelga y, sobre todo, no dejar cojo el servicio ordinario. Un dispositivo que implica el refuerzo de las plantillas ordinarias de unidades de orden público -Brigada Móvil o Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO)-, seguridad ciudadana, mediación, tráfico, o redes que patrullarán por la red y estarán atentas a cualquier hecho que señale una estrategia híbrida, es decir, de altercados en la calle combinados con efectos digitales de internet.

La intención es controlar la movilidad y garantizar la dualidad de derechos, entre los huelguistas y los que no quieren secundar la huelga, y sobre todo, evitar que la manifestación de la tarde, donde se prevé que se supere con creces la cifra de cincuenta mil asistentes, sea una batalla campal. De hecho, los Mossos evalúan -siguiendo los criterios de las prospectivas de la Comisaría General de Información- la manifestación de la tarde de nivel 4 sobre 4, es decir, con «episodios combativos, como quema de contenedores, ataques vandálicos o enfrentamientos con la policía». En todo caso, Mossos recuerda que si es necesario, abrirán la «caja de herramientas, con el espray de pimienta, los gases lacrimógenos o botes de humo», aunque las dos últimas opciones hace más de 15 años que no se utilizan.

Los Mossos frente al centro comercial Arenas de Barcelona Fecha de publicación: lunes 26 de octubre del 2026, 18:28 Localización: Barcelona Autor: Blanca Blay

«No es una huelga habitual»

Los informes y el histórico con el que trabajaba la policía de la Generalitat les hacen concluir que no se encuentran ante una convocatoria habitual. De hecho, razonan que los objetivos son «más sociales que laborales» y, por tanto, más difusos. Es decir, a raíz de la vivienda se han añadido más demandas que despistan lo que pueden ser los objetivos habituales de las protestas como la Bolsa de Barcelona, Fomento del Trabajo, la delegación del gobierno español en Cataluña. La amalgama de motivos por los que se convoca la huelga hace que Mossos no pueda establecer qué escenarios pueden ser los más proclives a ser objeto de actos de protesta o disturbios y también poder bloquear intentos de pillaje o saqueo. Además, tienen presente que también hay convocadas huelgas de maquinistas de Renfe y del sector cárnico que hoy ya han afectado a puntos de la Garrotxa y Osona.

«La situación en Europa es complicada, en España complicadísima y en Cataluña un poco más complicadísima», advierten desde Mossos. «No es como otras huelgas», insisten. «Es una protesta que refleja un malestar social general», añaden y en un ambiente de «polarización brutal». «Es un cóctel complejo», sentencian. Sin embargo, no prevén problemas con dos situaciones que podrían generar dudas. Por un lado, la acampada de Plaza Cataluña que, por ahora, no está previsto desalojar, ni tampoco ven actividad del fenómeno Blocus, que consideran tocado tras las detenciones practicadas por agentes de información de supuestos líderes o impulsores de la protesta del 24 de octubre.

La manifestación de la tarde es, por ahora, el punto de atención de los Mossos d’Esquadra. En esta línea, recuerdan que las convocatorias comunicadas a Interior hacen prever una gran afluencia de gente que, incluso, podrían llegar a cien mil personas, aunque trabajan con cifras de alrededor de 50.000. También aducen otros factores que pueden complicar la manifestación de la tarde, y es que en la mañana, se haya producido un episodio conflictivo que podría repercutir en la tarde. Por otra parte, los Mossos tienen detectadas otras convocatorias que aún no han sido comunicadas oficialmente, una situación que podría hacer cambiar los planes y la intensidad de la manifestación. De hecho, de los tres mil policías adicionales, 1.500 prestarán servicio en la ciudad de Barcelona.

Piquetes de la huelga por Palestina del 15-O en la Zona Franca / ACN

Movilidad

La comisaría general de Movilidad, que dirige la comisaria Monica Luis, también ha preparado un enorme dispositivo para garantizar el transporte y monitorear el ejercicio de los piquetes informativos que no bloqueen a los trabajadores que quieren trabajar, así como poder reaccionar ante cortes de tráfico o marchas lentas. En resumen, los Mossos centrarán esfuerzos en la B23, AP7, A2, C17, C58 y C25, rondas de Barcelona, centros logísticos, grandes polígonos, aeropuertos y puertos, áreas de servicio y accesos metropolitanos.

Mossos recomienda a la ciudadanía que se informe por los «canales oficiales» del estado de las carreteras y de los servicios de transporte público en toda Cataluña. De hecho, el dispositivo de movilidad comenzará a las 22 horas del 10 de noviembre y se extenderá hasta las doce de la noche del 12 de noviembre. La intención es que la intervención de los Mossos sea «quirúrgica» y encuentre el punto justo entre los derechos que se deben garantizar: el de huelga y el del trabajo y la movilidad.