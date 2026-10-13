La USTEC hace un llamado a todo el profesorado para que se una a la huelga general del 11 de noviembre, convocada por los sindicatos UGT y CCOO tras las presiones del Sindicato de Inquilinas. Las organizaciones han planteado una parada contra el aumento de precios del mercado de la vivienda tras la caída de los decretos sobre vivienda en el Congreso de los Diputados. El principal sindicato de la escuela pública catalana defiende que “sin casa no hay educación” y señala que la huelga tendrá “bloques educativos propios” en la manifestación.

La crisis de la vivienda, apunta la USTEC en un comunicado, “también afecta al personal educativo, encarece el costo de la vida y absorbe las mejoras salariales”. “Un niño que vive pendiente de un desahucio, que tiene que cambiar de centro porque la familia no puede pagar el alquiler o que no dispone de un espacio para descansar y estudiar no tiene garantizadas las condiciones necesarias para aprender”, añaden desde la USTEC.

La convocatoria de huelga, que coincidirá con el inicio de la campaña electoral de las elecciones españolas, llega en medio del pulso que los sindicatos educativos mantienen con la Generalitat de Cataluña. La USTEC avisa, en todo caso, que estará pendiente del gobierno que salga de las próximas elecciones estatales y ha amenazado con una huelga propia de educación “si se aplican políticas regresivas que recorten derechos o debiliten la educación pública”.

Aunque las principales reclamaciones se dirigen al ejecutivo catalán, los docentes también observan con lupa el escenario español. En este sentido, el sindicato catalán, junto con la confederación STEs, de ámbito estatal, pone sobre la mesa cuatro reivindicaciones que deberían tomarse desde la Moncloa.

La manifestación de los docentes por Via Laietana durante el primer día de curso

En este sentido, los docentes piden al próximo ejecutivo que aumente su salario base. Los sindicatos catalanes han logrado aumentar el complemento específico –que paga la Generalitat– unos 400 euros en las últimas negociaciones con Educación, pero piden al ministerio que incremente también su parte. También exigen la “recuperación íntegra” de las pagas extraordinarias; que todos los docentes, también incluido el personal de régimen general, a los 60 años; y una “solución” para el personal interino en “abuso de temporalidad”. Ambas organizaciones remarcan que estas cuatro prioridades trascienden el ámbito autonómico.

Reuniones con los partidos

La USTEC también ha anunciado una nueva ronda de reuniones con los partidos políticos, que en otras etapas del conflicto se había limitado a los grupos con representación en el Parlamento de Cataluña. En esta ocasión, los encuentros serán con los partidos que se presentan al 29N. “Pedirán respuestas por escrito, con medidas, financiación y plazos, y harán público el contenido”, dice la USTEC. “El gobierno que salga de las urnas deberá enfrentar estas demandas desde el primer momento. Si no hay negociación efectiva ni avances, convocaremos una huelga educativa estatal”, insisten las organizaciones.