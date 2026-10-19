Los sindicatos críticos han enviado a los docentes, liderados por el mayoritario USTEC, una consulta para definir cómo quedarán las próximas movilizaciones, que será después de la huelga general del 11-N. Los maestros deberán votar si están a favor o en contra de realizar más paros y aclarar cuál de las cuatro opciones planteadas es la preferida. La consulta plantea desde un único día de huelga hasta una huelga territorializada; esta última, un modelo similar al del final del curso pasado. La votación estará abierta hasta el 23 de octubre a las 12 horas.

Concretamente, las cuatro opciones formuladas son las siguientes:

Un día de huelga: una jornada conjunta en toda Cataluña.

Dos días de huelga por persona: una jornada territorial y una conjunta en toda Cataluña.

Tres días de huelga por persona: una jornada territorial y dos conjuntas.

Cuatro días de huelga por persona: dos jornadas territoriales y dos conjuntas.

Las organizaciones impulsores piden a los docentes que debatan las propuestas en los centros y que cada persona “responda individualmente el formulario”. La consulta, apuntan en un comunicado, permitirá «valorar la disposición del personal educativo para sostener nuevas jornadas de huelga” y qué grado de apoyo hay “a los diferentes formatos antes de concretar las convocatorias”. Fuentes sindicales admiten que hay altas probabilidades de que las huelgas coincidan con la campaña electoral de las elecciones españolas del 29 de noviembre, pero piden ser «prudentes» a la espera de tener los resultados definitivos.

Los docentes de la Cataluña Central han decidido continuar con las movilizaciones en una asamblea en la carretera de Vic Fecha de publicación: martes 08 de septiembre del 2026, 11:52 Localización: Manresa Autor: Mar Martí (ACN)

El formulario, que llegará a toda la plantilla a través del correo institucional, incorpora una pregunta dicotómica sobre si se está o no a favor de continuar las huelgas y una tercera interrogación tanteando una manifestación de toda la comunidad educativa, con las familias incluidas. Todo esto, apuntan los sindicatos, se formalizará después de la huelga general del 11 de noviembre, impulsada por el Sindicato de Llobateres y convocada por UGT y CCOO.

Curso nuevo, etapa nueva

Los sindicatos plantean el seguimiento de las protestas después de un mes y poco de tranquilidad en las aulas. El curso comenzó con una huelga conjunta, el primer día de clases, que tuvo un seguimiento limitado por parte de los docentes. El componente emocional y la expectativa de un curso con numerosas huelgas por delante, apuntaron algunas direcciones a este diario, influyeron en aquel resultado. En este sentido, las organizaciones sindicales admiten que los docentes podrían apostar por «fórmulas alternativas» de protestas después de un curso, el pasado, marcado por una quincena de huelgas.

La USTEC insiste en pedir al Gobierno que abra una “negociación real” para blindar la educación pública, un aspecto que pasaría por una reducción de ratios más grande, más personal para el modelo de escuela inclusiva y el blindaje del catalán. El sindicato también pide una cláusula que vincule un aumento del salario al incremento del IPC, un aspecto complicado de negociar que escapa a las competencias del Departamento de Educación.

Los sindicatos también cuestionan el nuevo debate de país que el ejecutivo ha encargado al Consejo de la Educación de Cataluña, liderado por un exconsejero socialista. “El sindicato considera que la negociación con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores no se puede sustituir por debates genéricos que pospongan las soluciones”, apunta la USTEC en un nuevo comunicado.