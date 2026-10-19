Els sindicats crítics han enviat als docents, comandats pel majoritari USTEC, una consulta per definir com queden les pròximes mobilitzacions, que serà després de la vaga general de l’11-N. Els metres hauran de votar si estan a favor en contra de fer més aturades i aclarir quina de quatre opcions plantejades és la preferida. La consulta planteja des d’un dia únic de vaga a una vaga territorialitzada; aquest últim, un model semblant al de final del curs passat. La votació estarà oberta fins al 23 d’octubre a les 12 hores.
Concretament, les quatre opcions formulades són les següents:
- Un dia de vaga: una jornada conjunta a tot Catalunya.
- Dos dies de vaga per persona: una jornada territorial i una de conjunta a tot Catalunya.
- Tres dies de vaga per persona: una jornada territorial i dues de conjuntes.
- Quatre dies de vaga per persona: dues jornades territorials i dues de conjuntes.
Les organitzacions impulsores demanen als docents que debatin les propostes als centres i que cada persona “respongui individualment el formulari”. La consulta, apunten en un comunicat, permetrà “valorar la disposició del personal educatiu a sostenir noves jornades de vaga” i quin grau de suport hi ha “als diferents formats abans de concretar les convocatòries”. Fonts sindicals admeten que hi ha altes probabilitats que les vagues coincideixin amb la campanya electoral de les eleccions espanyoles del 29 de novembre, però demanen ser “prudents” a l’espera de tenir els resultats definitius.
El formulari, que arribarà a tota la plantilla a través del correu institucional, incorpora una pregunta dicotòmica sobre si s’està o no a favor de continuar les vagues i una tercera interrogació temtejant una manifestació de tota la comunitat educativa, amb les famílies incloses. Tot plegat, apunten els sindicats, es formalitzarà després de la vaga general de l’11 de novembre, impulsada pel Sindicat de Llobateres i convocada per UGT i CCOO.
Curs nou, etapa nova
Els sindicats plantegen el seguiment de les protestes després d’un mes i escaig de tranquil·litat a les aules. El curs va començar amb una vaga conjunta, el primer dia de classes, que va tenir un seguiment limitat per part dels docents. El component emocional i l’expectativa d’un curs amb nombroses vagues per endavant, van apuntar algunes direccions a aquest diari, van influir en aquell resultat. En aquest sentit, les organitzacions sindicals admeten que els docents podrien apostar per “fórmules alternatives” de protestes després d’un curs, el passat, marcat per una quinzena de vagues.
La USTEC insisteix a demanar al Govern que obri una “negociació real” per blindar l’educació pública, un aspecte que passaria per una reducció de ràtios més gran, més personal per al model d’escola inclusiva i el blindatge del català. El sindicat també demana una clàusula que lligui una pujada del salari a l’increment de l’IPC, un aspecte complicat de negociar que s’escapa de les competències del Departament d’Educació.
Els sindicats també qüestionen el nou debat de país que l’executiu ha encarregat al Consell de l’Educació de Catalunya, liderat per un exconseller socialista. “El sindicat considera que la negociació amb els representants de les treballadores i els treballadors no es pot substituir per debats genèrics que ajornin les solucions”, apunta la USTEC en un nou comunicat.