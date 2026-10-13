La USTEC fa una crida a tot el professorat perquè se sumi a la vaga general de l’11 de novembre, convocada pels sindicats UGT i CCOO després de les pressions del Sindicat de Llogateres. Les organitzacions han plantejat una aturada en contra de l’escalada de preus del mercat de l’habitatge després de la caiguda dels decrets sobre habitatge al Congrés dels Diputats. El principal sindicat de l’escola pública catalana defensa que “sense casa no hi ha educació” i apunta que la vaga tindrà “blocs educatius propis” a la manifestació.
La crisi de l’habitatge, apunta la USTEC en un comunicat, “també afecta el personal educatiu, encareix el cost de la vida i absorbeix les millores salarials”. “Un infant que viu pendent d’un desnonament, que ha de canviar de centre perquè la família no pot pagar el lloguer o que no disposa d’un espai per descansar i estudiar no té garantides les condicions necessàries per aprendre”, afegeixen des de la USTEC.
La convocatòria de vaga, que coincidirà amb l’inici de la campanya electoral de les eleccions espanyoles, arriba enmig del pols que els sindicats educatius mantenen amb la Generalitat de Catalunya. La USTEC avisa, en tot cas, que n’estarà pendent del govern que surti de les pròximes eleccions estatals i ha amenaçat amb una vaga pròpia d’educació “si s’apliquen polítiques regressives que retallin drets o debilitin l’educació pública”.
Malgrat que les principals reclamacions es dirigeixen a l’executiu català, els docents també miren amb lupa l’escenari espanyol. En aquest sentit, el sindicat català, juntament amb la confederació STEs, d’àmbit estatal, posa sobre la taula quatre reivindicacions que s’haurien de prendre des de la Moncloa.
En aquest sentit, els docents demanen al pròxim executiu que apugi el seu salari base. Els sindicats catalans han aconseguit apujar el complement específic –que paga la Generalitat– uns 400 euros en les darreres negociacions amb Educació, però demanen al ministeri que incrementi també la seva part. També exigeixen la “recuperació íntegra” de les pagues extraordinàries; que tots els docents, també inclòs el personal de règim general, als 60 anys; i una “solució” per al personal interí en “abús de temporalitat”. Totes dues organitzacions remarquen que aquestes quatre prioritats transcendeixen l’àmbit autonòmic.
Reunions amb els partits
La USTEC també ha anunciat una nova ronda de reunions amb els partits polítics, que en altres etapes del conflicte s’havia limitat als grups amb representació al Parlament de Catalunya. En aquesta ocasió, les trobades seran amb els partits que es presenten al 29N. “Demanaran respostes per escrit, amb mesures, finançament i terminis, i en faran públic el contingut”, diu la USTEC. “El govern que surti de les urnes haurà d’afrontar aquestes demandes des del primer moment. Si no hi ha negociació efectiva ni avenços, convocarem una vaga educativa estatal”, insisteixen les organitzacions.