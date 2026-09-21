El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encarregat al Consell de l’Educació de Catalunya una diagnosi integral del sistema educatiu que es presentarà abans de les eleccions municipals. Només sis mesos de debat que comencen amb els claustres encara empipats per la manca de recursos i que fixarà propostes en cinc o sis temàtiques consensuades amb el Govern. El debat no inclourà qüestions purament econòmiques ni tampoc servirà per traçar com s’arriba al famós 6% del PIB que marca la Llei Educativa de Catalunya (LEC), qüestions que la consellera Esther Niubó reserva per al president i al Parlament. En canvi, sí que reobrirà el meló de l’escola inclusiva i tractarà la davallada de nivell dels estudiants.
El Consell, format per 75 membres –entre sindicats, patronals privades, famílies i altres entitats educatives– i liderat per l’exconseller socialista Joan Manuel del Pozo, preveu una primera fase d’“escolta” entre els mesos d’octubre i novembre; una segona de “deliberació” entre desembre i febrer; i una última amb les conclusions entre març i abril. Serà tot just abans de les eleccions municipals. Un termini ajustat, però que Del Pozo veu coherent perquè el debat electoral no entri de ple al debat educatiu. Hi participaran centenars d’entitats, entre fundacions educatives, representants dels docents, de les famílies, de les patronals de l’escola concertada i els partits polítics, que seran convidats. Del Pozo també ha obert la porta als exconsellers d’Educació. Menys clar ha estat amb l’Assemblea Educativa Catalana, impulsora de les últimes vagues educatives; podran anar-hi com a membres de la societat civil, però no seran convidats com a organització.
“És un dia important pel consell i per la comunitat educativa”, ha apuntat Del Pozo, que ha assenyalat com a “bona notícia” la resposta de l’executiu a les demandes sindicals del curs passat i ha lamentat “que hagi quedat un clima de desconfiança”. “Necessitem tornar a un debat en un espai de confiança més alta, amb un debat serè i amb bona fe”, ha remarcat l’exconseller i ara president del Consell de l’Educació. Aquest dimarts traslladarà al Ple la proposta d’Illa perquè comenci a definir quins temes s’han de tractar en aquests mesos.
Tot plegat arriba en una setmana en què el president Salvador Illa compareixerà dimecres al Parlament de Catalunya per explicar els errors de les proves PISA. Durant la compareixença, Niubó ha avançat que no hi haurà més conclusions que les que ja ha exposat ella mateixa en altres ocasions i ha convidat les forces polítiques a aprofitar la jornada per iniciar un nou debat educatiu.
Els sindicats, crítics amb la proposta del Govern
La proposta del Govern no ha estat ben rebuda per la majoria dels sindicats. La USTEC, CGT i Intersindical, els tres que no han signat els acords del curs passat, insisteixen que el Consell d’Educació de Catalunya és un òrgan consultiu i dominat per l’administració, i exigeixen, a canvi, un calendari de negociació amb el comitè de vaga. Professors de Secundària, segon màxim representant sindical, que sí que va signar l’últim pacte, també ha qüestionat l’estratègia de l’executiu, recordant que ells no formen part del consell.
El canvi argumental de l’executiu no ha mogut tampoc de lloc les assemblees educatives, que aquest cap de setmana han ratificat la voluntat de fer noves aturades. En tot cas, encara sense un calendari clar i a l’espera de teixir noves prioritats que es tancaran a finals d’octubre. L’última vaga va registrar una participació més baixa que la dels cicles anteriors, si bé molts docents van prioritzar el component emocional del primer curs i van reservar forces per un curs que, previsiblement, tindrà més aturades. La intenció, asseguren des de les diferents organitzacions sindicals i assemblearis, és que el primer trimestre acabi amb noves aturades.