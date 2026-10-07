El sindicato mayoritario del sector ferroviario Semaf ha negado, en un comunicado, que la parada de esta mañana se enmarque en un conflicto laboral, tal como ha dicho Renfe, y ha acusado al operador de actuar de forma negligente durante el transcurso del temporal. Los maquinistas aseguran que han existido “numerosas comunicaciones” por parte de los representantes sindicales y que no es hasta las 7:05 de esta mañana que la empresa les ha enviado “el primer correo electrónico” con los informes sobre el estado de la infraestructura que habían solicitado. «El rastro documental de esta negligencia directiva es claro», comenta Semaf.

El comunicado pone el foco en la reanudación del servicio este lunes a pesar de las alertas de la administración. «La operadora (Renfe) y el administrador de infraestructuras (Adif) han demostrado una alarmante falta de previsión al no articular la detención del servicio ferroviario con suficiente antelación», apunta el sindicato. El escrito pone el foco en la reanudación del servicio este lunes a pesar de las alertas de la administración. Especialmente en la línea R2 Sud, que recorre el Baix Llobregat, una de las zonas en que la Generalitat envió una doble ES-Alert pidiendo a la población reducir los desplazamientos.

El relato del sindicato –que detalla casi minuto a minuto los hechos de ayer por la noche– lamenta que Renfe decidió alargar el servicio “alegando que no se había restringido la movilidad”. “A las 21.20 Rodalies de Catalunya y ADIF, decidieron suspender la circulación durante diez minutos durante la fase más intensa de la tormenta, situación que se mantuvo hasta las 22.15, lo que en principio eran diez minutos se convirtió en una hora”, pone de ejemplo Semaf.

Los trabajadores también acusan a Renfe de haber restablecido la circulación sin hacer “las comprobaciones necesarias fijadas en el procedimiento RV-SGS-PE-03-01 (protocolo de seguridad de Renfe)” en este caso de la R2 Sud. Posteriormente, recuerdan, “un árbol cayó sobre un tren de Media Distancia en los alrededores de Vilanova i la Geltrú”. El sindicato también acusa a Renfe de querer reanudar el servicio el lunes, tras el temporal del fin de semana, “sin hacer las perceptivas comprobaciones”. “La empresa intentó reactivar el servicio sin cumplir el procedimiento de verificación operativa, que obliga a hacer marchas blancas (trenes sin pasajeros) y a remitir posteriormente los informes a la representación legal de los trabajadores”, continúa el escrito.

Una trabajadora de Renfe trata de informar a los pasajeros desorientados de Sants | David Zorrakino / Europa Press

Es, en este último punto, que el sindicato y Renfe chocan frontalmente. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha apuntado esta mañana que la seguridad “no es subjetiva” y que la operadora ha seguido “un proceso establecido avalado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria”. Playà ha asegurado que se han hecho marchas blancas tal como dicta el procedimiento acordado tras el accidente mortal de Gelida de enero pasado. Por otro lado, contrariamente a lo que dice Semaf, desde Renfe aseguran que los informes que se han enviado a los sindicatos son adicionales, es decir, que no formarían parte del protocolo de seguridad.

Playà también ha dicho que la parada de los maquinistas responde a motivos laborales, un aspecto que ha enfadado al sindicato. “Cualquier afirmación en sentido contrario es una interpretación retorcida e interesada. El único objetivo es desviar el foco de atención sobre la negligencia continuada de los responsables de Renfe en Cataluña”, dice el sindicato.

Los usuarios pagan los platos rotos

Los usuarios han pagado la batalla entre maquinistas y Renfe con más resignación y desorientación que malestar. Los trenes han funcionado a medio gas por el temporal, un aspecto que no es nuevo. A pesar de todo, las principales plataformas de usuarios han pedido a la Generalitat que dicte una orden formal para que las empresas que puedan permitan el teletrabajo de sus trabajadores.

Semaf también acusa a Renfe del caos organizativo. “Una detención habría permitido a las administraciones organizar medios de transporte alternativos e informar con suficiente tiempo a los usuarios, evitando situaciones de caos y riesgo innecesario”, concluye el comunicado.