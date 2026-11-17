Nueva huelga en Rodalies y nuevos problemas entre los maquinistas y Renfe. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha admitido nuevamente que solo circulaba el 44% de los servicios mínimos programados en hora punta, lo que reduce la oferta de un día laborable en más del 30%. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha elevado poco después al 55% el cumplimiento. El ejecutivo catalán había establecido un 66% a primera hora, coincidiendo con los primeros desplazamientos para ir a trabajar, pero la jornada ha comenzado con trenes cancelados, confusión en las estaciones y un desplazamiento de los usuarios de Rodalies a las líneas de autobús. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Paneque ha calificado de “inadmisible” el incumplimiento de los servicios mínimos, mientras que el sindicato Semaf ha acusado a Renfe de no comunicarlos correctamente.

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Semaf defenderá a sus trabajadores si Renfe actúa legalmente contra este incumplimiento, tal como ha solicitado la consejera Paneque, y ha asegurado que muchos trabajadores no han recibido las cartas con las que se debería notificar el servicio básico. El sindicato asegura que el correo “no es válido” para esta comunicación, según su convenio, y también ha acusado a la operadora de ir “tarde” con las notificaciones. Tal como han hecho otros colectivos, como los docentes, los maquinistas también acusan a la administración de fijar unos servicios mínimos más altos que con la huelga general del pasado 11 de noviembre.

No es la primera vez que los maquinistas chocan con Renfe por esta cuestión. Los servicios mínimos tampoco se respetaron en la última jornada de huelga, del pasado 10 de noviembre. Los trenes tampoco salieron en hora el día anterior, 9 de noviembre, a pesar de que no había ninguna huelga formal convocada. En estas ocasiones, Òscar Playà ha apuntado a un “incremento de bajas” de maquinistas en su lugar de trabajo, entre otros factores. Esta mañana, el directivo de Rodalies ha asegurado que “todos” habían sido notificados y ha pedido “disculpas” a la ciudadanía.

El director de Rodalies, Òscar Playà, en una atención a medios | Maria Asmarat (archivo)

“Entendemos y compartimos el derecho a huelga, empatizo completamente con el colectivo ferroviario, por las muertes que ha habido, pero debemos garantizar la movilidad a la ciudadanía. Hoy no se está cumpliendo y hay una afectación a muchos usuarios que tienen el tren como único medio de transporte”, ha apuntado Playà. “Ayer envié una carta a todos los maquinistas, viendo la situación [de los últimos días]”, ha añadido el directivo en la radio catalana.

Los usuarios, resignados

No se puede hablar de sorpresa en los andenes, con menos usuarios que otros días, la mayoría resignados. “No es que los maquinistas hagan huelga, es que hay retrasos cada día”, resumía Maude, ciudadana francesa que vive en Montcada, ciudad que ha visitado El Món para conocer cómo estaba la entrada a Barcelona. “El problema es que ahora vendrá un tren corto, posiblemente, como siempre, y irá aún más lleno”, remataba Felipe. Este tipo de expresiones se han repetido en otras estaciones. La ACN ha recogido la indignación también en Girona, Vilanova i la Geltrú y Manresa. «He salido tres horas antes y, aun así, llego tarde», han apuntado en la capital gerundense. Los vilanovenses ven los retrasos como “el ADN de Rodalies” y en Manresa destacan la “paciencia” de los usuarios.

Los usuarios remarcan la poca fiabilidad de Rodalies desde Montcada, una de las estaciones de entrada a Barcelona | Mireia Comas

Es la tercera huelga –contando el paro general del 11-N– que dificulta el servicio de Rodalies más de lo habitual. Los maquinistas reclaman mejoras de seguridad tras los accidentes de Adamuz, Urda y Gelida y exigen al ejecutivo español que acelere una serie de acuerdos trabajados en febrero, tras el primer gran accidente del año. Entre otros, quieren un protocolo de actuación frente a los temporales climáticos, limitaciones de horas trabajadas para los controladores de tráfico ferroviario y más limitaciones de velocidad en los tramos en obras. La huelga de este martes también afecta a la alta velocidad y a los trenes de media distancia.