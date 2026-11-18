El incumplimiento de los servicios mínimos por parte de los maquinistas ha marcado la huelga de este martes en las empresas Renfe y Adif. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha amenazado con abrir expedientes a los trabajadores, que hasta ahora habían negado cualquier tipo de boicot al servicio. El Sindicato Ferroviario, minoritario en el sector, ha justificado esta mañana el incumplimiento de los servicios mínimos, que en Cataluña eran del 66% en hora punta. “Cuando estamos tan cansados de que no nos escuchen, es normal que se acabe la colaboración”, ha señalado Rafa Escudero, secretario general y portavoz del sindicato. Este martes, el sindicato mayoritario Semaf acusó a Rodalies del caos, calificando directamente de “gestión pésima” la organización de los servicios mínimos.

En una entrevista al día siguiente de la huelga en Catalunya Ràdio, Escudero ha defendido que las cartas deben entregarse en mano para “respetar el derecho a la desconexión digital”. En este sentido, los sindicatos defienden que no debe ser obligatorio estar pendiente del correo fuera del horario laboral. “Los servicios mínimos deben cumplirse –ha incidido– pero hay que establecerlos con suficiente tiempo”. El referente sindical de SF también ha defendido que las molestias de la huelga son solo en días puntuales y ha desvinculado el desorden de Rodalies de la lucha de los maquinistas. “Es un despropósito absoluto, y Cataluña es el máximo exponente”, ha remarcado.

La batalla entre la operadora y los sindicatos por los servicios mínimos dejó a Rodalies con la mitad de los trenes previstos para este pasado martes. La compañía acusó a los trabajadores de saltarse las directrices, mientras que el sindicato Semaf, el más mayoritario, acusó a Renfe de una mala logística previa; principalmente, de no haber enviado las comunicaciones correctamente. Semaf también ha justificado que las cartas deben entregarse en mano y no por correo electrónico.

Tras las críticas de los responsables de Rodalies, el Sindicato Ferroviario ha pedido a Paneque que se centre en Renfe “y deje a los trabajadores en paz”. Escudero también ha avisado que defenderán jurídicamente a los trabajadores si se abren expedientes y ha amenazado con nuevas huelgas en función «de cómo se pase de la raya» la administración con las represalias. El Gobierno ha abierto un expediente a Renfe, que investigará a unos setenta maquinistas que podrían haberse saltado los servicios mínimos.

Pasajeros esperando el tren en la estación de Mataró en otra jornada de huelga de los maquinistas de Rodalies / G.G.

Problemas al día siguiente de la huelga

El día después de las huelgas y de algunos temporales, algunos trenes han tenido dificultades para llegar al destino y salir a tiempo. Un problema con los taxis también impidió que el servicio volviera a normalizarse al día siguiente del 11 de noviembre, día de la huelga general. Este miércoles no ha sido una excepción: se han suprimido cuatro regionales por falta de material en las cabeceras, motivo por el cual se han puesto autobuses de refuerzo; y dos trenes de la R4 han comenzado en Hospitalet de Llobregat en lugar de Martorell.

La huelga involucraba a todo el personal ferroviario, incluidos los trabajadores de Adif, empresa que se encarga de la infraestructura. Los usuarios tendrán un respiro este jueves, después de que uno de los sindicatos de maquinistas haya desconvocado la huelga prevista. Las paradas volverán el día 23 de noviembre, eso sí, después de que los principales sindicatos del Grupo Renfe no hayan llegado a un acuerdo con el gobierno español. Los maquinistas insisten en cumplir los acuerdos firmados en febrero pasado –la mayoría por temas de seguridad– y creen que los pasos que el ejecutivo ha dado en el Consejo de Ministros aún no son suficientes.