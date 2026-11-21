El acuerdo entre el sindicato mayoritario Semaf y Renfe para desconvocar la huelga del 23 de noviembre da un respiro a los usuarios, que han sufrido especialmente la mala gestión de Rodalies esta última semana. Los servicios mínimos no se han respetado, se han cancelado trenes y el servicio ha comenzado sin los convoyes listos al día siguiente de las paradas. Este tres en raya, que ha hecho tambalear el sistema, ha desencadenado una batalla entre los sindicatos y la empresa: el gobierno catalán ha culpado a Semaf de no respetar los servicios mínimos, mientras que el sindicato ha acusado a Rodalies de no enviar las notificaciones correctamente. El último acuerdo reduce in extremis la crispación, después de una semana marcada por la apertura de expedientes, por un lado, y las amenazas de nuevas huelgas, por el otro.

Semaf ha justificado la ausencia de los maquinistas en su lugar de trabajo los días de huelga alegando que la empresa solo entregó en mano un tercio de las cartas con los servicios mínimos y que la notificación por correo electrónico no puede ser una alternativa porque vulnera el derecho a la desconexión digital. En otras ocasiones, Renfe había entregado las notificaciones en mano y había apostado por cartas certificadas en caso de que el trabajador las recibiera antes de la huelga. Según ha podido saber este diario, la compañía envió un mensaje el pasado 16 de noviembre –unas horas antes de la huelga– informando que “a primera hora de la tarde” se habían enviado los servicios mínimos al correo corporativo. “Rogamos que se envíe confirmación del correo recibido”, apuntaba el mensaje de recursos humanos.

Las organizaciones sindicales críticas con la empresa se aferran a la normativa laboral de Renfe. El artículo 36 del texto normativo estipula que “el régimen de comunicaciones, notificaciones personales y avisos de la empresa” a los trabajadores deben enviarse “por escrito de las cédulas/cartas de nombramiento para la firma del duplicado con el ‘enterado’”. La normativa también apunta que la comunicación debe hacerse “mediante burofax” en caso de que el maquinista no esté trabajando. Si bien los contratos laborales manifiestan que deben seguirse los canales corporativos, los trabajadores defienden que no hay ninguna obligación de consultar el correo fuera del horario laboral. En este sentido, el Sindicato Ferroviario (SF), minoritario en el sector, ha defendido que “es normal que se acabe la colaboración” porque los maquinistas “están muy cansados”.

Diferentes usuarios consultan el estado de Rodalies en Sants | ACN

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPF Consuelo Chacartegui alerta que la comunicación de los servicios mínimos debe realizarse siguiendo un criterio claro: la comunicación debe ser “fehaciente”, con “confirmación de recibo”. Es decir, que la empresa debe poder acreditar que el trabajador ha accedido a la designación. “La ley no determina de qué manera deben comunicarse, pero, en este caso, no veo que se haya seguido una comunicación formal y correcta. Parece difícil poder saber si se ha leído o no un correo electrónico”, remarca la experta en conversación con El Món.

La crisis de los servicios mínimos ha obligado al director de Rodalies, Òscar Playà, a comparecer durante las paradas para defender la operativa. “Es muy difícil entregar una carta física a cada uno en una red de Rodalies de 1.200 kilómetros donde tenemos maquinistas”, ha apuntado ante los medios. Más allá ha ido la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, que ha amenazado con sanciones a los trabajadores reincidentes. Consuelo Chacartegui tampoco ve mucho recorrido: “Cuando hablamos del derecho a huelga, que es un derecho fundamental, se debe ser muy escrupuloso en los aspectos formales”. “Aún más ante un colectivo que trabaja bajo mucha presión y tiene derecho a desconectar”, añade la experta. La catedrática también ve difícil demostrar que un trabajador se ha negado a ir a trabajar a pesar de ser notificado. “Hacer ahora una auditoría a los correos corporativos para comprobarlo sería atentar contra el derecho a la intimidad del trabajador”, remarca.

La alternativa sería, como ya ha hecho Renfe en otras ocasiones, enviar la comunicación de forma certificada o activar en el correo mecanismos más directos de respuesta. Después del caos, y viendo que aún no había acuerdo, Rodalies había activado la operativa con anticipación de cara a la huelga del 23-N. Según ha apuntado Catalunya Ràdio, la operadora ya había enviado un correo electrónico y desde este jueves estaba entregando las cartas en mano a los trabajadores.

El director de Rodalies, Òscar Playà, en una atención a medios | Maria Asmarat (ACN)

Sin trenes al día siguiente de las huelgas

Los problemas se han alargado más allá de los días de huelga por la falta de trenes en las cabeceras. Sin ir más lejos, Rodalies suprimió el pasado jueves catorce trenes del R1 y el R4 “por baja del maquinista o porque este dice que el tren no es apto para circular”. Fuentes sindicales remarcan que los trenes son limitados y que deben moverse por la red para completar todas las operaciones. “Si, fruto de la huelga, el tren se detiene en Terrassa y no tienes maquinistas que lo lleven a Mataró, al día siguiente no puedes salir de allí”, comentan algunos maquinistas a El Món.

Las tensiones entre los sindicatos y la empresa aún han dificultado más esta operativa. Semaf rompió los acuerdos vigentes desde el 2012 como medida de presión en su batalla, y se encontraron con que esto obligaba a los maquinistas a desplazarse a Sants para fichar. “Había unos acuerdos en los que los trabajadores que viven lejos de Sants podían ir directamente a la cabecera de su tren, pero con la ruptura todos tenían que ir a fichar por la mañana a Barcelona y volver a su destino”, explican las mismas voces. Esta situación duró once días, entre el 2 de noviembre y el 13.

Las dificultades para reiniciar el servicio al día siguiente de la huelga general evidenciaron la importancia de mantener vigentes los acuerdos laborales firmados en el año 2012. Los cortes de carretera y el efecto de la parada en el sector del taxi dificultaron los desplazamientos el 11-N y Rodalies atribuyó algunos retrasos a la ausencia de taxis. Y el taxi ha respondido. “Si los trenes llegan tarde, no es culpa nuestra. Somos ajenos a los problemas de retrasos de Rodalies», ha apuntado el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez. El mismo Álvarez ha defendido que, durante los once días en que los acuerdos saltaron por los aires, el centro de control de Renfe los llamaba para que recogieran a los maquinistas «en Sants y no en su casa como se hacía antes».

Los problemas de gestión de las últimas semanas han repercutido en unos usuarios ya resignados pero críticos con todas las partes. En todo caso, después de quince días especialmente caóticos, el retorno de los maquinistas a los pactos ya firmados y un nuevo acuerdo entre Semaf y Renfe para acelerar las mejoras de seguridad abren un nuevo escenario. En este sentido, la Plataforma para la Promoción del Transporte Público (PTP) ha reclamado al futuro gobierno español un «gran acuerdo político» para garantizar la continuidad de las inversiones ferroviarias y establecer una financiación estable del transporte público. Porque a los problemas de gestión se suma también la falta de inversión.