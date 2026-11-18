L’incompliment dels serveis mínims per part dels maquinistes ha marcat la vaga d’aquest dimarts a les empreses Renfe i Adif. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha amenaçat d’obrir expedients als treballadors, que fins ara havien negat cap mena de boicot al servei. El Sindicat Ferroviari, minoritari al sector, ha justificat aquest matí l’incompliment dels serveis mínims, que a Catalunya eren del 66% en hora punta. “Quan estem tan cansats que no ens escoltin, és normal que s’acabi la col·laboració”, ha apuntat Rafa Escudero, secretari general i portaveu del sindicat. Aquest dimarts, el sindicat majoritari Semaf va acusar Rodalies del caos, titllat directament de “gestió pèssima” l’organització dels serveis mínims.
En una entrevista l’endemà de la vaga a Catalunya Ràdio, Escudero ha defensat que les cartes s’han d’entregar a mà per “respectar el dret a la desconnexió digital”. En aquest sentit, els sindicats defensen que no ha de ser obligatori estar pendent del correu fora de l’horari laboral. “Els serveis mínims s’han de complir –ha incidit– però cal establir-los amb temps suficient”. El referent sindicat d’SF també ha defensat que les molèsties de la vaga són només en dies puntuals i ha desvinculat el desori de Rodalies de la lluita dels maquinistes. “És un despropòsit absolut, i Catalunya n’és el màxim exponent”, ha remarcat.
La batalla entre l’operadora i els sindicats pels serveis mínims va deixar Rodalies amb la meitat dels trens previstos per a aquest passat dimarts. La companyia va acusar els treballadors de saltar-se les directrius, mentre que el sindicat Semaf, el més majoritari, va acusar Renfe d’una mala logística prèvia; principalment, de no haver enviat les comunicacions correctament. Semaf també ha justificat que les cartes s’han d’entregar a mà i no per correu electrònic.
Després de les crítiques dels responsables de Rodalies, el Sindicat Ferroviari ha demanat a Paneque que se centri en Renfe “i deixi els treballadors en pau”. Escudero també ha avisat que defensaran jurídicament els treballadors si s’obren expedients i ha amenaçat amb noves vagues en funció “de com es passi de la ratlla” l’administració amb les represàlies. El Govern ha obert un expedient a Renfe, que investigarà una setantena de maquinistes que podrien haver-se saltat els serveis mínims.
Problemes l’endemà de la vaga
L’endemà de les vagues i d’alguns temporals, alguns trens han tingut dificultats per arribar al destí i sortir en hora. Un problema amb les taxis també va impedir que el servei tornés a normalitzar-se l’endemà de l’11 de novembre, dia de la vaga general. Aquest dimecres no n’ha estat una excepció: s’han suprimit quatre regionals per falta de material a les capçaleres, motiu pel qual s’han posat busos de reforç; i dos trens de l’R4 han començat a l’Hospitalet de Llobregat en lloc de Martorell.
La vaga involucrava tot el personal ferroviari, inclosos els treballadors d’Adif, empresa que s’encarrega de la infraestructura. Els usuaris tindran un respir aquest dijous, després que un dels sindicats de maquinistes hagi desconvocat la vaga prevista. Les aturades tornaran el dia 23 de novembre, això sí, després que els principals sindicats del Grup Renfe no hagin arribat a un acord amb el govern espanyol. Els maquinistes insisteixin a complir els acords signats el febrer passat –la majoria per temes de seguretat– i creuen que els passos que l’executiu ha fet al Consell de Ministres encara no són suficients.