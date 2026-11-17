Nova vaga a Rodalies i nous problemes entre els maquinistes i Renfe. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès altra vegada que només circulava el 44% dels serveis mínims programats en hora punta, cosa que redueix l’oferta d’un dia feiner en més d’un 30%. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha elevat poc després al 55% el compliment. L’executiu català havia establert un 66% a primera hora, coincidint amb els primers desplaçaments per anar a treballar, però el dia ha començat amb trens cancel·lats, confusió a les estacions i un desplaçament dels usuaris de Rodalies a les línies de bus. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Paneque ha titllat d’“inadmissible” l’incompliment dels serveis mínims, mentre que el sindicat Semaf ha acusat Renfe no comunicar-los correctament.
Semaf defensarà els seus treballadors si Renfe actua legalment contra aquest incompliment, tal com ha demanat la consellera Paneque, i ha assegurat que molts treballadors no han rebut les cartes amb què s’hauria de notificar el servei bàsic. El sindicat assegura que el correu “no és vàlid” per a aquesta comunicació, segons el seu conveni, i també ha acusat l’operadora d’anar “tard” amb les notificacions. Tal com han fet altres col·lectius, com els docents, els maquinistes també acusen l’administració de fixar uns serveis mínims més alts que amb la vaga general del passat 11 de novembre.
No és la primera vegada que els maquinistes xoquen amb Renfe per aquesta qüestió. Els serveis mínims tampoc es van respectar en l’última jornada de vaga, del passat 10 de novembre. Els trens tampoc van sortir en hora el dia anterior, 9 de novembre, malgrat que no hi havia cap vaga formal convocada. En aquestes ocasions, Òscar Playà ha apuntat a un “increment de baixes” de maquinistes al seu lloc de treball, entre altres factors. Aquest matí, el directiu de Rodalies ha assegurat que “tothom” havia estat notificat i ha demanat “disculpes” a la ciutadania.
“Entenem i compartim el dret de vaga, empatitzo completament amb el col·lectiu ferroviari, per les morts que hi ha hagut, però hem de garantir la mobilitat a la ciutadania. Avui no s’està complint i hi ha una afectació a molts usuaris que tenen el tren com a únic mitjà de transport”, ha apuntat Playà. “Ahir vaig enviar una carta a tots els maquinistes, veient la situació [dels últims dies]”, ha afegit el directiu a la ràdio catalana.
Els usuaris, resignats
No es pot parlar de sorpresa a les andanes, amb menys usuaris que altres dies, la majoria resignats. “No és que els maquinistes facin vaga, és que hi ha retards cada dia”, resumia la Maude, ciutadana francesa que viu a Montcada, ciutat que ha visitat El Món per conèixer com estava l’entrada a Barcelona. “El problema és que ara vindrà un tren curt, possiblement, com sempre, i anirà encara més ple”, rematava en Felipe. Aquest tipus d’expressions s’han repetit en altres estacions. L’ACN ha recollit la indignació també a Girona, Vilanova i la Geltrú i Manresa. “He sortit tres hores abans i, tot i això, faig tard”, han apuntat a la capital gironina. Els vilanovins veuen els retards com “l’ADN de Rodalies” i a Manresa destaquen la “paciència” dels usuaris.
És la tercera vaga –comptant l’aturada general de l’11-N– que dificulta el servei de Rodalies més de l’habitual. Els maquinistes reclamen millores de seguretat després dels accidents d’Adamuz, Urda i Gelida i reclamen a l’executiu espanyol que acceleri un seguit d’acords treballats al febrer, després del primer gran accident de l’any. Entre altres, volen un protocol d’actuació davant dels temporals climàtics, limitacions d’hores treballades per als controladors de trànsit ferroviari i més limitacions de velocitat en els trams en obres. La vaga d’aquest dimarts també afecta l’alta velocitat i els trens de mitjana distància.