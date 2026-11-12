Els usuaris de Rodalies han tornat a patir retards a primera hora malgrat que SEMAF, el principal sindicat del sector, ha decidit posposar les aturades que hi havia previstes per a aquest dijous. Però a les 7 hores, els retards eren d’una hora en alguns trens de l’R4, fins a tres quarts a l’R1 i més de mitja hora a l’R2. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trens de primera hora, moment en què més passatgers es mouen per anar a treballar i ha demanat preveure amb temps els desplaçaments. És la quarta jornada seguida amb menys trens dels previstos per sortir a primera hora; dilluns, segons el Govern, una vaga encoberta va impedir una jornada normal, que s’ha de sumar l’aturada sectoral de dimarts i la vaga general d’aquest dimecres.
En aquesta ocasió, Renfe ha desvinculat els maquinistes dels problemes. La companyia ha atribuït els retards a les pluges d’aquesta nit i als efectes en cadena generats per la vaga general. Els maquinistes, molts d’ells allotjats a la residència de Sants, no han han trobat taxis aquesta nit i no han pogut arribar al destí a punt per treure els primers trens dels dies. El director del servei, Oscar Playà, ha assegurat a Catalunya Ràdio ha anunciat que parlarà amb les companyies de taxi perquè “això no pot passar” i ha assegurat que els trens recuperaran els horaris habituals al llarg del matí. El sector del taxi ha desmentit Playà, mostrant una versió oposada dels fets. Els responsables de Rodalies també han notificat incidències en la cabina d’alguns combois, afectades pels aiguats d’aquesta nit.
Tito Álvarez, portaveu del col·lectiu Élite Taxi, principal agrupació del sector a Barcelona, ha assegurat que “s’han complert tots els contractes” i que els taxis es trobaven “al lloc i l’hora assignada”. Els taxistes tenen un conveni amb Renfe per traslladar els maquinistes al destí. El representant del sector ha afegit que ells “són aliens als problemes d’endarreriments de Rodalies”. D’altra banda, el mateix Álvarez ha apuntat a un canvi de funcionament de Renfe. “En les condicions actuals”, ha aclarit, “és el centre de control de Renfe qui ens truca perquè recollim els maquinistes a Sants i no a casa seva, com fèiem abans”. Aquest canvi faria que els conductors vagin fins a Sants i allà els reculli un taxista. “Una gran cagada”, segons Álvarez, que “no és culpa nostra [dels taxistes]”.
Aquests dies, les diferents vagues han fet més gran la crisi del servei, que repercuteix directament als usuaris. Renfe va situar situar el seguiment de la vaga de dimarts en un 33% de participació. A l’àrea de Barcelona, però, Rodalies va haver de cancel·lar prop d’un 40% dels serveis mínims establerts. El mateix president Salvador Illa va admetre les complicacions, anunciat que el Govern obrirà expedients als maquinistes que no s’hi van presentar. L’endemà dimecres, amb motiu de la vaga general, no va haver-hi trens a les hores centrals del dia.
Treva dels maquinistes
La desconvocatòria de la vaga havia circulat pels diferents grups de WhatsApp autogestionats pels mateixos usuaris i les dificultats per a recuperar el servei ha sorprès els més matiners. Els maquinistes van desconvocar la vaga prevista per dijous, traslladant-la al 23 de novembre per “facilitar la negociació sense aixecar la pressió”. El Consell de Ministres del govern ha aprovat algunes de les mesures reclamades, un aspecte que ha rebaixat la tensió amb els sindicats a l’espera de futurs moviments. SEMAF assegurava que no hi havia hagut avenços respecte dels acords del febrer passat, mentre que Renfe assegurava que havia complert amb tot allò que depèn de les seves funcions. La treva, a priori, hauria de durar mínim fins al dia 23.
Sigui com sigui, els usuaris han tornat a patir els retards en aquesta nova jornada, que s’han agreujat pels problemes comunicatius en algunes estacions. Algunes estacions de l’àrea metropolitana informava d’una avaria que afectava la informació que es donava per megafonia, que no informava dels trens corresponents. Alguns usuaris també han comunicat que els busos alternatius no han parat en totes les parades, en alguns casos, cosa que ha complicat l’operativa. A l’estació de Sants, els usuaris s’hi mostraven resignats, remarcant que Rodalies és “un neguit constant” perquè, passi el que passi, “sempre va malament”.