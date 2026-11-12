Los usuarios de Rodalies han vuelto a sufrir retrasos a primera hora a pesar de que SEMAF, el principal sindicato del sector, ha decidido posponer las paradas que estaban previstas para este jueves. Pero a las 7 horas, los retrasos eran de una hora en algunos trenes de la R4, hasta tres cuartos en la R1 y más de media hora en la R2. Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera para los trenes de primera hora, momento en que más pasajeros se desplazan para ir a trabajar y ha pedido prever con tiempo los desplazamientos. Es la cuarta jornada seguida con menos trenes de los previstos para salir a primera hora; lunes, según el Gobierno, una huelga encubierta impidió una jornada normal, que se suma a la parada sectorial del martes y la huelga general de este miércoles.

En esta ocasión, Renfe ha desvinculado a los maquinistas de los problemas. La compañía ha atribuido los retrasos a las lluvias de esta noche y a los efectos en cadena generados por la huelga general. Los maquinistas, muchos de ellos alojados en la residencia de Sants, no han encontrado taxis esta noche y no han podido llegar al destino a tiempo para sacar los primeros trenes del día. El director del servicio, Oscar Playà, aseguró en Catalunya Ràdio que hablará con las compañías de taxi porque “esto no puede pasar” y aseguró que los trenes recuperarán los horarios habituales a lo largo de la mañana. El sector del taxi ha desmentido a Playà, mostrando una versión opuesta de los hechos. Los responsables de Rodalies también han notificado incidencias en la cabina de algunos convoyes, afectadas por los aguaceros de esta noche.

Tito Álvarez, portavoz del colectivo Élite Taxi, principal agrupación del sector en Barcelona, ha asegurado que «se han cumplido todos los contratos» y que los taxis se encontraban «en el lugar y la hora asignada». Los taxistas tienen un convenio con Renfe para trasladar a los maquinistas al destino. El representante del sector ha añadido que ellos «son ajenos a los problemas de retrasos de Rodalies». Por otro lado, el mismo Álvarez ha señalado un cambio de funcionamiento de Renfe. «En las condiciones actuales», ha aclarado, «es el centro de control de Renfe quien nos llama para recoger a los maquinistas en Sants y no en su casa, como hacíamos antes». Este cambio haría que los conductores vayan hasta Sants y allí los recoja un taxista. «Una gran metedura de pata», según Álvarez, que «no es culpa nuestra [de los taxistas]».

Una trabajadora de Renfe trata de informar a pasajeros desorientados de Sants | Imagen de archivo de David Zorrakino / Europa Press

Estos días, las diferentes huelgas han agravado la crisis del servicio, que repercute directamente en los usuarios. Renfe situó el seguimiento de la huelga del martes en un 33% de participación. En el área de Barcelona, sin embargo, Rodalies tuvo que cancelar cerca de un 40% de los servicios mínimos establecidos. El mismo presidente Salvador Illa admitió las complicaciones, anunciando que el Gobierno abrirá expedientes a los maquinistas que no se presentaron. Al día siguiente, miércoles, con motivo de la huelga general, no hubo trenes en las horas centrales del día.

Tregua de los maquinistas

La desconvocatoria de la huelga había circulado por los diferentes grupos de WhatsApp autogestionados por los mismos usuarios y las dificultades para recuperar el servicio han sorprendido a los más madrugadores. Los maquinistas desconvocaron la huelga prevista para el jueves, trasladándola al 23 de noviembre para «facilitar la negociación sin levantar la presión». El Consejo de Ministros del gobierno ha aprobado algunas de las medidas reclamadas, un aspecto que ha rebajado la tensión con los sindicatos a la espera de futuros movimientos. SEMAF aseguraba que no había habido avances respecto de los acuerdos de febrero pasado, mientras que Renfe aseguraba que había cumplido con todo lo que depende de sus funciones. La tregua, a priori, debería durar mínimo hasta el día 23.

Sea como sea, los usuarios han vuelto a sufrir los retrasos en esta nueva jornada, que se han agravado por los problemas comunicativos en algunas estaciones. Algunas estaciones del área metropolitana informaban de una avería que afectaba la información que se daba por megafonía, que no informaba de los trenes correspondientes. Algunos usuarios también han comunicado que los buses alternativos no han parado en todas las paradas, en algunos casos, lo que ha complicado la operativa. En la estación de Sants, los usuarios se mostraban resignados, remarcando que Rodalies es “una preocupación constante” porque, pase lo que pase, “siempre va mal”.