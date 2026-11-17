La convocatòria d’una nova vaga de ferroviaris no ha sorprès pràcticament ningú a les andanes de les estacions de Montcada, un dels municipis que més trens acull de camí a Barcelona. Mitja Catalunya –principalment els veïns del Vallès Oriental, del Vallès Occidental i de la Catalunya Central– acaba passant diàriament per Montcada, que aquest dimarts s’ha mirat amb resignació la vaga del sector. “No soc usuari habitual, però sempre que l’agafo va tard. O tinc molt mala sort o és que Rodalies sempre va malament”, fa ironia en Martí després de mitja hora esperant per arribar a Barcelona.
Els usuaris de l’estació de Montcada i Reixach entenen les reivindicacions dels maquinistes i es queixen sobretot del servei en dies ordinaris. Asseguren a El Món que els problemes que genera una vaga no es noten tant com es notaria si el servei fos fiable. “No és que avui vagi malament, és que va malament cada dia”, es queixa la Maude. Al seu costat, la Lucía també es queixa de la llargada dels trens. “No és només avui: el tren arribarà tard i a petar de gent”, lamenta. La veïna de Montcada qüestiona que els trens “vagin plens” cada dia i demana que Rodalies deixi de programar combois curts a les línies que entren a Barcelona.
Altres usuaris, que van en direcció contrària, venen de fer transbord de l’estació de Montcada i Reixac – Manresa. Expliquen que han sortit més de dues hores abans del previst per esquivar els efectes de la vaga, que novament no s’han complert amb els serveis mínims previstos. “Altres canvien d’estació si el tren va malament, però nosaltres no podem, només ens serveix aquesta per anar a Terrassa”, explica en Sergi. El Departament d’Empresa havia programat un 66% del servei en hora punta, però l’executiu ha admès que només circulen la meitat dels trens previstos.
La jornada ha estat marcada per un nou incompliment dels serveis mínims, que ha deixat Rodalies amb la meitat del servei programat per la Generalitat. L’operadora ha acusat els maquinistes de saltar-se’ls, mentre que el sindicat Semaf assegura que l’operadora no ha comunicat “correctament” qui havia d’anar a treballar. En aquest sentit, el sindicat assegura que la comunicació no s’ha de fer per mail sinó per carta. “Som al 2026 i, per tant, és molt difícil poder lliurar una carta física en una xarxa de Rodalies de 1.200 quilòmetres on tenim maquinistes distribuïts per tota la xarxa”, els ha respost el director del servei, Òscar Playà. “Al final, ho acabem pagant nosaltres, sobretot les persones que no tenen com arribar a la feina sense tren i que no poden arribar tard”, lamenta la Maude.
Lamentacions a les principals estacions
Les queixes dels usuaris s’han repetit en altres estacions. L’ACN ha recollit la indignació també a Girona, Vilanova i la Geltrú i Manresa. “He sortit tres hores abans i, tot i això, faig tard”, han apuntat a la capital gironina. “Això és un despropòsit i una presa de pèl”, ha lamentat també l’Araceli, usuària de l’R4 que agafa el tren per anar de Manresa a Terrassa. “És frustrant. Intentes ajustar la teva vida als horaris dels serveis mínims i arribes a l’estació i no es compleixen les previsions. Mai saps ben bé quant de temps perdràs”, ha afegit.
A Vilanova i la Geltrú, alguns dels passatgers han constatat a les vies que el retard constant “ja no afecta” els usuaris, més resignats que emprenyats. “Els retards han quedat integrats a l’ADN”, han apuntat els crítics de la comarca del Garraf. El cansament també es nota als grups de WhatsApp d’usuaris, molt menys actius que en altres jornades de vaga. L’aturada havia estat notificada (i criticada) en molts d’aquests canals, que amb prou feines han servit aquest matí per confirmar de primera mà la davallada dels serveis mínims.
La vaga ha provocat que alguns usuaris habituals de Rodalies facin el canvi als busos de línia, que han col·lapsat en hora punta, segons comenten alguns d’aquests passatgers. Justament aquest dimarts, la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) ha recomanat als usuaris de l’autobús comprar els bitllets amb antelació davant l’augment de la demanda en el context de les incidències i vagues ferroviàries.