Entre la estación de Montcada i Reixach y la de Montcada i Reixach – Manresa solo hay 290 metros de distancia. Un desplazamiento factible de solo cuatro minutos a pie que pueden ser dos si empiezas a correr. En días de huelga, especialmente, pero también en días laborables cualquiera, acertar con la estación que eliges puede ser clave para no caer en la trampa de Rodalies. “La gente entra, mira los letreros y, si hay retrasos, cambia de estación”, admite el personal de una de las estaciones, receloso de contar más de lo debido a los periodistas. Es día de huelga, falta media hora para la llegada del próximo tren y el cansancio (y enojo) hará que los usuarios sí que quieran hablar.

“Cambiar de estación es habitual”, nos explica Lucía, que ya ha hecho el cambio dos veces en un mes. “No solo cuando el tren llega tarde, también cuando va lleno”, detalla. Porque, justo a la entrada de Barcelona, conseguir asiento es el menor de los problemas de los usuarios. “A menudo nos ponen un tren corto, no sé por qué, lo deben hacer a propósito, si no, no me lo explico”, suelta. Poco antes, una ciudadana francesa pero residente en Montcada también hace referencia al mismo problema. “Hay días que he dejado pasar hasta tres trenes porque iban tan llenos que no se podía entrar”, detalla Maude. Debe generar frustración alargar la estancia en el andén unos veinte minutos más. “Pero a mí la otra estación no me gusta, por el tipo de población que hay y porque me deja más lejos del trabajo”, responde la vecina. “Además, yo tengo la suerte de que puedo llegar cuando quiera al trabajo y que también puedo teletrabajar. El problema es el resto; si tienes que abrir una tienda no puedes esperar tanto”, concluye.

Usuarios miran el móvil mientras no llega un tren en Montcada i Reixach | Mireia Comas

Más tranquilo, Martí también espera para llegar a Barcelona. “No soy un usuario habitual, pero siempre que lo tomo llega tarde”, comenta. «Quizás soy yo, que tengo muy mala suerte”, bromea, «eso o que los trenes siempre van tarde”. En su caso, la aplicación de Adif marca su camino. “Puede ser que aquí pase un tren en cincuenta minutos, porque hay retrasos, y en la otra pase en solo cinco. Entonces cambio hacia allá y ya tomaré el metro cuando llegue”, concluye. Martí asegura, a pesar de todo, que lo hace porque aún no tiene coche y que dejará Rodalies en el momento que apruebe el carnet de conducir.

Este cambio de estación según el estado del servicio no es solo una estrategia hábil de los ciudadanos de Montcada, sino también una alternativa que ha ofrecido Renfe para salvar algunos de sus operativos improvisados. Durante el corte para subsanar el hundimiento de un pozo en las obras de soterramiento de vías –que enterró una excavadora– Renfe pidió a los usuarios del R2 y R2 Norte que cambiaran de estación a pie para continuar su trayecto hacia Barcelona. En Montcada i Reixach se detienen los trenes que vienen del Vallès Oriental, principalmente.

La estación de Montcada i Reixac | Mireia Comas

La penitencia de los que van a Terrassa

La población en la estación de Montcada i Reixac – Manresa –reservada para los trenes de Terrassa y más allá– es diferente, más diversa culturalmente que la estación hermana. Un hombre ya jubilado, que finalmente no entrará a la estación, comenta con la recepción la aparición misteriosa del ‘Ruso’, un hombre que el lunes obligó a detener los trenes a petición de la policía. “Que de ruso no tiene nada, dicen que es gallego”, apunta él. De asesino tampoco: la Guardia Civil lo vinculaba con la muerte de unos policías, pero finalmente fue detenido por quemar unos contenedores. Esto también es Rodalies: dos horas y media de corte para atrapar a un pirómano de contenedores.

El edificio principal, que da a la calle Vell, solo permite el acceso a los trenes que van hacia Barcelona. Para ir en dirección contraria es necesario cambiar de andén por fuera de la estación, pasando las vías por debajo a través del pasaje de Manresa. Son callejones estrechos y pacificados, con escaleras, pocos coches y balcones protegidos de su propia degradación con rejas. Sentado a diez metros de la estación, Sergi repasa sus apuntes de clase. Es de Granollers, pero estudia en Terrassa y cambia cada día de estación en Montcada. En este caso, no lo hace para ahorrarse tiempo, sino porque es el único remedio para ir de Vallès a Vallès en tren. “Todas las líneas que paran en Montcada salen de Barcelona, pero van a destinos diferentes”, detalla. “Vengo del R2, que ya iba tarde, y ahora tengo que esperar media hora aquí”, se lamenta después. En días de huelga, Sergi es previsor y no llegará tarde: “He salido dos horas y media antes de clase”. Esta es la penitencia de los que no pueden adherirse al (in)falible cambio de estación.