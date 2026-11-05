Victoria Federica ha estat enamoradíssima de Jorge Navalpotro, un jove empresari que treballa en el sector de l’oci nocturn a Madrid. L’hereu d’una família adinerada, el noi de 25 anys dirigeix La Riviera que és una discoteca i sala de concerts molt icònica de la capital espanyola. La relació es va donar a conèixer a finals de l’any passat, poc abans que la filla d’Elena de Borbó el presentés oficialment a la família a Abu Dhabi en el dinar d’aniversari del seu avi Joan Carles. Des de llavors, les coses entre ells havien anat molt ràpid i no s’havien separat… fins ara. Els rumors de crisi s’han confirmat i s’acaba de filtrar a la premsa que la parella ha decidit donar-se un temps.
Semblava que aquesta podia ser la relació definitiva de l’aristòcrata, que ha encadenat uns quants fracassos amorosos en els últims anys. Se’ls veia superbé, estaven vivint junts, publicaven fotos que demostraven la seva connexió… Què ha passat, doncs? Pel que diuen fonts properes a ells, la intensitat amb què han mantingut aquests primers mesos de relació “els ha passat factura” i ara han cregut necessari donar-se “un temps de tranquil·litat” per veure si val la pena continuar apostant per aquesta història d’amor.
Victoria Federica i Jorge Navalpotro es prenen un temps per veure “què passa”
No hi hagut ruptura com a tal, expliquen a Vanitatis, però sí la decisió de separar-se un temps i mantenir més distància: “Victoria Federica té 26 anys i, de sobte, va adonar-se que estava vivint com si tingués 50 anys en una relació que era com un matrimoni de molts anys d’unió“. La diferència? Que, en realitat, no feia ni tan sols un any que estaven junts. S’estava avorrint? Volen prendre distància l’un de l’altre “per veure què passa”, ja que han estat passant moltíssim temps junts i no s’han adonat fins ara que aquesta intensitat podia anar en la seva contra.
Victoria Federica ha posat quilòmetres pel mig i ha viatjat fins a Lima, al Perú, per acompanyar un dels seus millors amics en la gira americana que fa com a torero en aquella zona. Sempre la veiem acompanyant Roca Rey a aquests viatges i, pel que ha explicat ella mateixa als amics, no volia deixar de fer-ho “pel simple fet de tenir parella”. De moment no podem parlar de separació sentimental, sinó “física“: “Volen relaxar una mica les coses per mantenir la relació i que no acabi trencant-se abans d’hora. Estan bé junts, això sí“. Diuen que sempre va bé veure si et trobes a faltar o si, al contrari, te n’adones que estàs millor sense ell.
La neboda de Felip de Borbó ja ha viscut diverses ruptures i sembla que no vol arribar a aquest extrem una altra vegada. Abans que les coses empitjorin, ha preferit posar-hi remei per intentar evitar un altre cor trencat. Que la parella treballi cada nit no ajuda, a més a més que ella ha de fer molts viatges per la seva feina d’influencer. Sigui com sigui, de moment estan posant de la seva part perquè funcioni un enamorament que ha estat sobtat i summament intens… en el bon i mal sentit.