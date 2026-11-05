Victoria Federica ha estado muy enamorada de Jorge Navalpotro, un joven empresario que trabaja en el sector del ocio nocturno en Madrid. Heredero de una familia adinerada, el chico de 25 años dirige La Riviera, que es una discoteca y sala de conciertos muy icónica de la capital española. La relación se dio a conocer a finales del año pasado, poco antes de que la hija de Elena de Borbón lo presentara oficialmente a la familia en Abu Dhabi en el almuerzo de cumpleaños de su abuelo Juan Carlos. Desde entonces, las cosas entre ellos habían ido muy rápido y no se habían separado… hasta ahora. Los rumores de crisis se han confirmado y se acaba de filtrar a la prensa que la pareja ha decidido darse un tiempo.
Parecía que esta podía ser la relación definitiva de la aristócrata, que ha encadenado unos cuantos fracasos amorosos en los últimos años. Se les veía muy bien, estaban viviendo juntos, publicaban fotos que demostraban su conexión… ¿Qué ha pasado, entonces? Según dicen fuentes cercanas a ellos, la intensidad con la que han mantenido estos primeros meses de relación «les ha pasado factura» y ahora han creído necesario darse «un tiempo de tranquilidad» para ver si vale la pena continuar apostando por esta historia de amor.
Victoria Federica y Jorge Navalpotro se toman un tiempo para ver «qué pasa»
No ha habido ruptura como tal, explican en Vanitatis, pero sí la decisión de separarse un tiempo y mantener más distancia: «Victoria Federica tiene 26 años y, de repente, se dio cuenta de que estaba viviendo como si tuviera 50 años en una relación que era como un matrimonio de muchos años de unión«. ¿La diferencia? Que, en realidad, no hacía ni siquiera un año que estaban juntos. ¿Se estaba aburriendo? Quieren tomar distancia el uno del otro «para ver qué pasa», ya que han estado pasando muchísimo tiempo juntos y no se han dado cuenta hasta ahora de que esta intensidad podía ir en su contra.
Victoria Federica ha puesto kilómetros de por medio y ha viajado hasta Lima, en Perú, para acompañar a uno de sus mejores amigos en la gira americana que hace como torero en esa zona. Siempre la vemos acompañando a Roca Rey en estos viajes y, por lo que ha explicado ella misma a los amigos, no quería dejar de hacerlo «por el simple hecho de tener pareja». De momento no podemos hablar de separación sentimental, sino «física«: «Quieren relajar un poco las cosas para mantener la relación y que no acabe rompiéndose antes de tiempo. Están bien juntos, eso sí«. Dicen que siempre va bien ver si te echas de menos o si, al contrario, te das cuenta de que estás mejor sin él.
La sobrina de Felipe de Borbón ya ha vivido varias rupturas y parece que no quiere llegar a este extremo otra vez. Antes de que las cosas empeoren, ha preferido ponerle remedio para intentar evitar otro corazón roto. Que la pareja trabaje cada noche no ayuda, además de que ella tiene que hacer muchos viajes por su trabajo de influencer. Sea como sea, de momento están poniendo de su parte para que funcione un enamoramiento que ha sido repentino y sumamente intenso… en el buen y mal sentido.