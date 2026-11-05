El truc de Sofia Seredina: què diu la lletra i el color de l’etiqueta de Zara sobre la peça

La viralitat dels secrets al món de la moda és imparable, i un dels últims fenòmens ha arribat de la mà de Sofia Seredina, assessora d’imatge. Segons Seredina, el color i la lletra impresos a les etiquetes de Zara podrien revelar la qualitat de les peces. És realment així? Pot un petit símbol guiar les nostres compres i marcar la diferència entre una “ganga” i una mala inversió?
En les últimes setmanes, la conversa ha omplert fòrums, xarxes i grups de WhatsApp. La promesa d’un truc per distingir el millor de la botiga, només mirant una simple etiqueta, ha encès la curiositat de milers de consumidors. Estem davant d’un mite modern o d’una pista que els experts fa temps que fan servir en silenci?
Qui és Sofia Seredina i per què el seu consell impacta a les xarxes
Sofia Seredina no és una influencer més de l’univers digital. La seva trajectòria com a assessora d’imatge i experta en anàlisi de color l’han posicionat com una referent al món de la moda i el consum intel·ligent. Col·laboradora habitual de premsa i protagonista de vídeos virals, Seredina comparteix trucs i consells que connecten amb el públic general i amb aquells que volen millorar la seva imatge personal sense deixar-se portar per la publicitat.
La seva reputació i proximitat han convertit la seva recent explicació sobre les etiquetes de Zara en un dels continguts més compartits del moment.
El “secret” de les etiquetes de Zara: color i lletra com a suposats indicadors de qualitat
La proposta de Seredina és simple i directa: en observar l’etiqueta de cartró d’una peça de Zara, es pot trobar, al costat del codi de barres, una lletra —que pot ser A, B o T— acompanyada d’un petit requadre de color. Segons l’assessora, aquesta lletra correspondria a la secció de la botiga (A per a Woman, B per a Basic, T per a Trafaluc o TRF), i el color del requadre tindria relació amb la qualitat del material o la gamma de preu dins la marca.
Així, la “lletra màgica” permetria identificar d’una ullada si una peça pertany a la línia de més qualitat, a una col·lecció més assequible o a les col·leccions més joves i experimentals. Aquest truc, explica Seredina, seria una clau per “comprar amb més criteri”, evitant caure en decepcions habituals després de pocs rentats.
Molts usuaris han anat a provar-ho a la botiga, compartint a les xarxes fotos i vídeos on busquen el famós símbol i comparen la composició de les peces. El fenomen s’ha fet viral, fins al punt que en plataformes com TikTok abunden els clips amb milions de visualitzacions sota etiquetes com #TrucZara o #EtiquetaZara.
@sofia.seredina En 30 segundos vas a saber si una prenda de Zara vale lo que cuesta… solo con mirar la etiqueta. #asesoradeimagen #estilopersonal #zaratips #comprainteligente #modaconsentido #trucosdemoda #zaralovers #shoppinghack #tipsdecompras #p#personalshopperp#personalstylisti#imagenpersonalc#coachdeimagen ♬ sonido original – Sofía Seredina
Mite o realitat? Què diu la marca i què opinen altres experts
Davant l’entusiasme popular, la pregunta fonamental segueix sent: hi ha evidència que el color o la lletra determinin la qualitat real de les peces? Fins ara, Inditex —el gegant darrere Zara— no ha fet declaracions oficials que donin suport a aquesta teoria. Algunes fonts internes del sector tèxtil reconeixen que les lletres identifiquen les diferents línies comercials, però matisen que la qualitat depèn de més factors que un simple codi.
Experts en moda coincideixen que l’etiqueta pot oferir pistes sobre la gamma o el públic objectiu al qual va dirigida una peça, però avisen: “La millor manera d’avaluar la qualitat segueix sent l’anàlisi de la composició i el tacte del teixit, així com la confecció de les costures i acabats.”
Tanmateix, reconeixen que moltes vegades les peces de la línia “Woman” o “Collection” solen tenir materials i acabats superiors, mentre que altres col·leccions prioritzen tendències ràpides i preus baixos.
L’impacte psicològic: Per què ens fascinen aquests trucs?
L’obsessió per descobrir trucs o secrets en grans cadenes de moda ràpida no és casual. Vivim en una època en què el consumidor busca sentir-se informat, empoderat i capaç de distingir una bona compra sense dependre només del preu.
Aquests codis secrets funcionen com a “amulets” de seguretat per a aquells que volen comprar ràpid, però també bé.
La viralitat d’aquest tipus de consells té un efecte doble: d’una banda, augmenta la confiança i redueix el penediment després de la compra; de l’altra, pot generar frustració si les expectatives no es compleixen o si el truc resulta inexacte.
Com triar millor a Zara: més enllà del truc de l’etiqueta
Tot i que el consell de Seredina ha servit perquè molts obrin els ulls, els especialistes recomanen anar més enllà de les lletres i colors. A l’hora de comprar a Zara —o a qualsevol botiga de moda ràpida—, convé fixar-se en els següents detalls:
- Composició del teixit: Peces amb un percentatge més alt de cotó, lli, llana o seda solen resistir millor l’ús i el rentat.
- Acabats i costures: Una costura recta, sense fils solts i amb bon acabat és senyal de cura en la confecció.
- Proves a la botiga: És recomanable emprovar-se les peces, fixant-se en com queden i com responen als moviments.
- Revisar les instruccions de rentat: Les peces delicades requereixen cures especials; si vols durabilitat, evita materials que exigeixin rentats a mà o temperatures molt baixes.
- Comparar preus i gammes: De vegades una diferència de pocs euros implica un salt notable en qualitat dins la mateixa marca.
El consell de l’experta: “Compra menys, compra millor”
Sofia Seredina insisteix que el seu truc busca que la gent consumeixi amb més criteri, no que s’obsessioni amb trobar la “peça perfecta” només per un símbol.
“El fonamental és triar peces que encaixin amb el teu estil i et facin sentir bé, independentment de l’etiqueta”, recalca a les seves xarxes.
Un truc per a tot o només una pista més?
L’enrenou causat per aquest truc de les etiquetes demostra la gana dels consumidors per informació que els permeti comprar millor en un entorn de moda ràpida, on la quantitat i les tendències sovint pesen més que la qualitat real.
És la lletra de l’etiqueta una garantia absoluta? Probablement no, però sí pot ser un punt de partida per fixar-se en detalls que abans passaven desapercebuts.
Al final, la millor compra és la que combina intuïció, informació i, sobretot, autoconixement.
I tu? Has mirat mai l’etiqueta abans de decidir-te per una peça? Et guiaries per aquest truc o prefereixes confiar en el teu propi criteri?
Descobreix el teu estil, comparteix la teva experiència
Ara et toca a tu: la pròxima vegada que entris a Zara, fes una ullada a l’etiqueta… i explica’ns si el truc t’ha funcionat!
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