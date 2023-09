Actualment es fan rànquings de tota mena. Estem acostumats a veure llistes sobre els llocs més macos, les millors platges, els millors hotels o les millors activitats per fer amb la família. Però les llistes també poden ser negatives. És el cas de la llista dels municipis més lletjos que elabora la intel·ligència artificial, concretament el ChatGPT, tot i que es fa d’acord amb criteris desconeguts i tan vàlids com els de qualsevol altra persona. El cas és que el municipi més lleig de Catalunya és també un dels més grans del país. Es tracta de l’Hospitalet de Llobregat, que té més de 265.000 habitants i està a tocar de Barcelona.

Segons el ChatGPT, el que la fa lletja són els carrers antiestètics que té, malgrat que cada any molta gent tria allotjar-s’hi o viure-hi perquè està molt a prop de Barcelona i els preus són lleugerament inferiors. L’eina d’intel·ligència artificial no dona gaire més arguments sobre per què ha fet aquesta tria. De fet, només exposa aquesta conclusió sobre el municipi més lleig sense justificar la seva elecció amb arguments tangibles.

Després de la polèmica que ha causat aquesta opinió de la intel·ligència artificial, ChatGPT ha hagut de disculpar-se i dir que “cada lloc té la seva pròpia bellesa i encant” que pot ser “apreciat de diferents maneres”.

Les ciutats lletges de l’estat espanyol segons el ChatGPT

A banda de l’Hospitalet de Llobregat, la intel·ligència artificial també ha definit altres municipis de l’estat espanyol com a lletjos. Es tracta de Manacor, a les Illes Balears, Sagunt, al País Valencià, Terol, Algesires i Barakaldo. Ben segur que els veïns d’aquestes localitats no estaran gens satisfets amb aquesta llista del ChatGPT.