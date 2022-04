Si et quedes a Catalunya aquesta Setmana Santa pots aprofitar el bon temps que farà durant els festius per fer alguna escapada amb els nens fora de Barcelona. En aquesta llista trobaràs deu idees per sortir de la ciutat amb els més petits i gaudir de noves experiències que els encantaran:

Butterfly Park

El Butterfly Park és un parc de la Costa Brava que aprofita la gran riquesa cultural de la zona per albergar un dels parcs naturals i de fauna salvatge més macos de Catalunya. A prop del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i del Parc Natural de Cap de Creus i de l’Albera, el Butterfly Park recrea una selva tropical en un immens hivernacle on els protagonistes són les papallones, els ocells i les plantes tropicals. De fet, aquesta és la casa de la papallona més gran del món, un grup de cérvols asiàtics i el colom més gran del planeta, entre moltes altres curiositats que podràs descobrir amb els més petits.

La Granja Natura a Navàs

Si els teus nens són amants dels animals, aquest és el lloc perfecte per fer una escapada. Aquesta granja situada a Navàs, entre Manresa i Berga, té animals exòtics com taràntules, dragons barbuts i pitons albines així com animals de autòctons com la guineu, la daina i el conill porquí. Recorda que s’ha de reservar la plaça per fer la visita guiada, que comença a les 11 i acaba a la 13h. La Granja està oberta els dissabtes, els diumenges i els festius.

Molló Park

Aquest parc de tirolines apte per nens més grans de dos anys està situat a la carretera a França, 14, a mig quilòmetre de Molló. L’espai és molt ampli, de més d’una hectàrea, i té més d’una cinquantena de tirolines i ponts tibetans. S’organitzen en quatre circuits de diferents nivells segons l’alçada dels nens i la seva edat. El més assequible és el que està pensat per nens d’entre 2 i 5 anys.

Una nena en un circuit de tirolines com el de Molló Park / EP

Pedraforca Parc Aventura

Aquest parc de tirolines i circuits està situat als peus de la muntanya més reconeixible de Catalunya, el Pedraforca, a només 1 hora i 45 minuts de Barcelona. Hi ha diferents nivells de circuits segons la dificultat, tant per adults com per nens. El més curiós del parc és que està immers en el frondós bosc de la Serra d’Ensija i des de les tirolines hi ha una vista privilegiada de la muntanya.

Catalunya en miniatura

Aquest parc temàtic està d’oferta aquesta Setmana Santa. Des del 9 al 18 d’abril s’ha organitzat una sorpresa pels més petits, que podran trobar ous de Pasqua amagats per l’espai. A més, es pot triar entre una jornada d’aventura, amb circuits i tirolines, i una jornada cultural, amb la visita als monuments més importants del país en la seva versió en miniatura.

Windoor Empuriabrava

A Windoor Empuriabrava podràs volar. Aquest parc situat al Carrer Aeroclub d’Empuriabrava t’ensenyarà a volar en un túnel de vent i serà una experiència inoblidable per adults i nens. A partir dels 4 anys es pot gaudir d’aquesta experiència, que és totalment segura ja que en tot moment t’acompanya un dels instructors.

Una demostració al túnel del vent d’Empuriabrava

Sould Park

Aquest parc d’atraccions de Lloret de Mar té unes instal·lacions molt grans amb diversos tipus de jocs i atraccions. Entre elles hi ha una pista americana, cavalls del Far West, llits elàstics, trens, toros mecànics i Scalextrix. Totes aquestes atraccions són aptes pels nens, que no oblidaran una tarda de diversió en aquest parc.

Calafell Aventura

Aquest parc situat a 37 quilòmetres de Tarragona i 64 de Barcelona és perfecte per passar-hi un dia ple de bons moments en família. En aquest espai hi ha atraccions en plena natura que faran que els nens volin, saltin, ballin i corrin amb total seguretat.

Indoor Karting

Aquest karting situat a Sant Feliu de Llobregat té tres tipus d’entreteniments tant per adults com per nens: karts, bitlles i làser tag. És una bona opció molt propera a Barcelona. Això sí, no t’oblidis de reservar perquè és un lloc molt conegut i normalment està molt ple.

Tren cremallera a la Vall de Núria

Un viatge en el tren cremallera de la Vall de Núria és una experiència fantàstica amb nens. Després del viatge en tren, que ja permet gaudir de l’espectacle de la natura, es poden fer excursions de senderisme per la Vall de Núria per acabar de contemplar els increïbles paisatges d’aquesta zona de Catalunya.