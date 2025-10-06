Abraham Galera, propietari del Bar Danus a Tordera (Maresme) i creador de contingut a TikTok amb el nom d’@abrigaca, va publicar un vídeo el mes d’agost, que després va esborrar, on simulava una conversa ironitzant sobre la necessitat de l’ús del català en un restaurant i de disposar de cartes en llengua catalana. Malgrat suprimir el vídeo del seu compte, es va viralitzar a internet i va generar molta polèmica i indignació entre els catalanoparlants. Una indignació que es va transformar en una denúncia a l’Agència Catalana de Consum. Galera explica ara, a través d’un vídeo també a TikTok, on compta amb més de 870.000 seguidors, que ha rebut la notificació electrònica de la Generalitat de l’acta de la inspecció que va tenir al seu local per la denúncia que havien rebut per no parlar ni atendre els clients en català al restaurant.
El propietari de l’establiment detalla en quins termes es va dur a terme la inspecció i es queixa per haver d’atendre en català. “No me gusta un pelo que nos obliguen a un idioma o a otro, imperativamente, así que ahí dejo mi reflexión”, conclou. La llei estableix que les cartes de menjar i begudes han d’estar a disposició de la clientela almenys en català –poden ser a més a més en altres idiomes, però el català no hi pot faltar– i que els clients tenen dret a ser atesos en la llengua que escullin parlar, tant en català com en castellà, tot i que els interlocutors poden respondre en qualsevol d’aquestes dues llengües, que són cooficials a Catalunya. És a dir, el propietari i els cambrers poden respondre en castellà, si així ho desitgen, però tenen l’obligació d’entendre el català per no obligar els clients catalanoparlants a canviar de llengua.
Abraham Galera mostra l’acta d’“obligacions lingüístiques” i remarca que li van preguntar quantes persones treballen en el restaurant i si totes elles parlen català. A més, remarca que en el document queda manifest que la inspecció es va dur a terme en llengua catalana i que ell, com a propietari del negoci, “entén les dues llengües oficials”, català i castellà. “Però, vaya, sólo me preguntaron en catalán”, subratlla Abraham Galera, i es queixa de la manera que tenen de fer les coses a Catalunya. “Que te obliguen a tener una lengua en la que atender me parece algo muy antiguo, ¿vale? Y que si solo tienes una entre catalán y castellano, solo puedas tener el catalán en un sitio que es privado, un sitio que abres tú con tu buena fe“.
“No me había pasado nunca en 21 años”
Finalment, el propietari del restaurant de Tordera destaca que porta 21 anys amb el negoci obert i “nunca me habían pasado estas cosas”. Amb tot, es mostra sorprès que les xarxes socials tinguin també aquesta potència “negativa”, però afirma que ells atenen en castellà i català, i ho seguiran fent així i abans d’acabar el vídeo fa una darrera reflexió: “No me gusta un pelo que nos obliguen a un idioma o otro, imperativamente”.