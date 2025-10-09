Plataforma per la Llengua ha fet públic aquest divendres una discriminació lingüística greu que va tenir lloc al centre logístic UES4 d’Amazon, situat a la Zona Franca de Barcelona. En aquest cas, dos treballadors de la companyia estatunidenca es van negar a descarregar el camió d’una empresa de missatgeria perquè el transportista els parlava català. Per poder deixar els paquets, el personal d’aquest centre el volia obligar a parlar castellà, i en un moment ho va aconseguir. Ho van fer assegurant que no era veritat que a Catalunya fos obligatori garantir l’atenció oral en català. La pressió va ser tan forta que el transportista va acabar canviant al castellà per “solucionar” la situació i poder descarregar la mercaderia.
El vídeo difós l’ONG de la llengua evidencia com els treballadors d’Amazon van advertir al repartidor que no li descarregarien el vehicle si no els parlava en castellà. “Vamos a hablar en español que estamos en España“, li van dir malgrat que un dels dos li va admetre que entenia el català. Davant l’amenaça dels treballadors, el transportista va defensar en tot moment que tenia dret a ser atès en català, però els empleats d’Amazon no van entrar en raó: “Estás muy equivocado“.
El treballador, ja desesperat, canvia un moment al castellà i rep la felicitació dels treballadors d’Amazon, que van aprofitar que si no cedia i no deixava el material, la seva empresa s’arriscava a perdre 10.000 euros . “Solucionem el tema que me’n vull anar”, demana el transportista en castellà, que és felicitat amb sarcasme, i de seguida va tornar a parlar en català. Un gest que va ser contestat amb nous retrets: “Aquí el único maleducado eres tú, que continúas hablando catalán”. “Estem a Catalunya i has d’entendre el català”, defensa el repartidor. Finalment, el transportista va poder descarregar el camió, però els dos treballadors van trucar a l’empresa de missatgeria per a la qual treballa per queixar-se de la seva actitud, posant així en risc la seva feina. El transportista, per la seva banda, els va advertir que presentaria una queixa contra Amazon per l’actitud dels treballadors.
Un cas insòlit en un centre logístic amb un llarg historial
Aquesta discriminació en una relació mercantil, i no comercial, té implicacions legals clares perquè aquests treballadors incompleixen la normativa vigent. Concretament, segons detalla l’entitat que presideix Òscar Escuder en un comunicat, infringeixen la Llei de política lingüística, que en l’article 32 deixa clar que les empreses tenen l’obligació d’assegurar que el dret d’adreçar-se en català sigui respectat: “Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya”.
D’altra banda, Plataforma per la Llengua destaca que el centre logístic on va ocórrer aquesta discriminació lingüística “és una font de discriminacions i incompliments lingüístics“. El gener de 2024, l’entitat en defensa de la llengua va ser tenir coneixement que aquest centre de treball vulnerava la Llei de política lingüística, ja que no disposava de la senyalització i els cartells informatius en llengua catalana. Arran d’això, va presentar una denúncia a l’Oficina de Garanties Lingüístiques. “Després de més d’un any i davant la constatació que no hi ha hagut cap millora en aquest centre de treball, Plataforma per la Llengua ha presentat una nova denúncia perquè l’administració prengui mesures urgents davant la vulneració sistemàtica que fa Amazon dels drets lingüístics“, explica l’ONG per la llengua.
Més informació ben aviat