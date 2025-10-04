L’Institut Català de Retina (ICR) ha demanat disculpes a Montserrat Forcada, la veïna de Molins de Rei que aquest estiu va denunciar una discriminació lingüística que ella i la seva filla van patir el 2 de juliol amb un metge del centre. “Finalment, l’ICR m’ha demanat perdó pel maltractament rebut al juliol”, ha explicat a través del seu compte de la xarxa social X, on afegeix que espera que el “dolor” que ha patit serveixi per crear “crear consciència, per fomentar l’aprenentatge del català i perquè mai més ningú sigui maltractat per parlar la llengua del país”.
En conversa amb El Món, Forcada ha detallat que les disculpes han arribat després d’una negociació intensa entre l’ICR i Plataforma per la Llengua, a qui va delegar el cas. Tot i això, segons remarca ella mateixa, va exigir que “volia unes disculpes escrites” perquè, segons constata, la primera resposta que li va donar el centre a través d’una carta era que la situació de catalanofòbia que va denunciar era “una percepció” seva i que el metge “havia actuat segons el protocol que ells tenen”. En aquestes negociacions, segons ha pogut saber El Món, Plataforma per la Llengua i l’ICR han pactat una sèrie d’accions que es donaran a conèixer ben aviat.
Finalment, @ICRcat m’ha demanat perdó pel maltracte rebut al juliol. Espero que tot aquest dolor serveixi per crear consciència, per fomentar l’aprenentatge del català i perquè mai més ningú sigui maltractat per parlar la llengua del país. Gràcies @llenguacat per les negociacions— Montserrat Forcada i Cot (@MontForcadaCot) October 4, 2025
Amb tot, l’afectada detalla que en la carta de disculpes també li traslladen que el metge “està rebent classes de català”, però ella no s’ho acaba de creure. En aquest sentit, també revela que en la carta, que de moment no vol fer pública per respecte a l’entitat que presideix Òscar Escuder, també demanen disculpes “en nom del metge”. “No he volgut posar que s’havia disculpat el metge perquè considero que tot això és una pantomima perquè jo la vaig demanar”, sentencia. Així mateix, destaca que la disculpa pública que ella reclamava, i que finalment han fet, era “perquè d’alguna manera és el reconeixement que jo tenia raó, que la meva filla i jo vam ser maltractades clarament en un cas de discriminació lingüística”.
“Cap metge ens atén en català”
La disculpa es produeix després de la mediació de Plataforma per la Llengua i que Montserrat Forcada denunciés els fets a Salut. En el document on va relatar els fets, i com ella mateixa va explicar a aquest diari el passat mes de juliol, Forcada va denunciar que són pacients del centre des de fa “molts anys” i que d’uns anys ençà “cap metge ens atén en català”. A més, va copsar que fa un any van tenir una revisió oftalmològica amb el mateix metge que enguany: “Durant la visita, ens va demanar que li parléssim en castellà perquè no entenia el català”, però s’hi van negar i es van oferir a “parlar més a poc a poc o traduir-li qualsevol paraula que no comprengués”. En finalitzar la revisió, els va comentar que “feia poc que havia arribat a Barcelona i que, per aquest motiu, desconeixia la nostra llengua”. Aleshores, ella li va recomanar fer un curs en català.
Un any després d’això, el passat 2 de juliol, els va tocar el mateix metge i, segons el relat que va fer la denunciant, “tot just entrar a la consulta ens va dir: ‘¡Son ustedes las del catalán! Pues les ruego que se quiten de mi agenda y que no se vuelvan a agendar conmigo para evitar situaciones desagradables. Me acojo al derecho de uso de la lengua común, así que no las voy a atender’”. Ella va defensar el seu dret de no canviar de llengua, però que en cap moment exigia al doctor que canviés la seva, però “em va interrompre mentre parlava, no em va voler escoltar (així li ho vaig fer saber) i ens va obrir la porta perquè marxéssim de la consulta”. “Ens va fer fora” de la consulta, va denunciar aleshores. Ara, tres mesos després d’aquella situació, el centre s’ha disculpat amb la pacient i ha reconegut els fets.