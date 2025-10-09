L’il·lusionista de Solsona Pere Rafart, que recentment va protagonitzar el programa Tria una carta a TV3, ha fet una defensa del català i ha rebutjat la petició d’una família de canviar la llengua del seu espectacle i fer-lo castellà. Ho ha anunciat a través del seu compte d’X, abans Twitter, on ha compartit un correu electrònic que li ha enviat una persona per demanar-li si podia canviar la llengua de l’espectacle: “Ya que tenemos compradas todas las entradas, me preguntaba si se podía hacer en castellano ya que hay gente que no entiende el catalán”. La petició ha molestat Rafart perquè considera que “comprar totes les entrades no et dona dret a canviar l’idioma del xou”.
“I mira, al final hauré de fer un ‘mantinc el català’ dins del meu propi espectacle. Fantàstic tot”, ha afegit el mag visiblement molest per la petició que acabava de rebre per a l’espectacle de proximitat que fa a la històrica botiga El Rei de la Màgia de Barcelona, amb aforament per a catorze persones. Segons detalla la web d’El Rei de la Màgia, es tracta d’un espectacle “sense artificis”, dura seixanta minuts i es fa a la botiga més antiga del món, que per “una hora es transforma per art de màgia en el teatret amb més encant de Barcelona”. De fet, entre altres coses, en la mateixa web s’especifica que l’espectacle és en català.
Comprar totes les entrades no et dona dret a canviar l’idioma del xou.— Pere Rafart (@PereRafart) October 8, 2025
Després de rebre aquesta petició, el mag de Solsona ha deixat que ell farà el xou en català i apunta que, si aquesta persona vol un espectacle en un altre idioma, sigui castellà o anglès, “té l’opció de reservar un espectacle privat (que per descomptat té unes altres condicions)”. El mateix il·lusionista ha escrit una altra piulada per dir que “potser al final quedaran algunes entrades lliures…”, però no ha aclarit si ha hagut de retornar els diners de les entrades perquè en la web es deixa ben clar que hi ha un termini de 48 hores per acceptar canvis o devolucions. “Per si algú s’anima”, s’ha limitat a dir.
La xarxa al·lucina amb la petició
La proposta que ha rebut el mag ha creat indignació i estupefacció a la xarxa social, i molts han celebrat la reacció de Pere Rafart amb un “ben fet” i altres han ironitzat que “si el xou és de màgia, potser l’entenen i tot”. “Li pots amollar que si hi ha ‘gent’ educada i amb sentit comú que no entén —o no vol entendre— el català, o bé ja han comprès que aquest espectacle no està adequat al seu interès, o bé no comprarien mai entrades i incomodarien el presentador per forçar-lo a canviar de llengua”, ha manifestat Xavier Dengra, coordinador d’Empresa i Consum de Plataforma per la Llengua. Un altre usuari ho ha comparat amb situacions que s’ha trobat a la universitat: “Normalment, saps que et matricules a una assignatura que es farà en català, però no, sempre hi ha d’haver algú que demana que es faci en castellà!”.