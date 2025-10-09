El ilusionista de Solsona Pere Rafart, quien recientemente protagonizó el programa Tria una carta en TV3, ha defendido el catalán y ha rechazado la petición de una familia de cambiar el idioma de su espectáculo y hacerlo en español. Lo anunció a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde compartió un correo electrónico que le envió una persona preguntándole si podía cambiar el idioma del espectáculo: «Ya que tenemos compradas todas las entradas, me preguntaba si se podía hacer en castellano ya que hay gente que no entiende el catalán». La petición molestó a Rafart porque considera que “comprar todas las entradas no te da derecho a cambiar el idioma del show”.

“Y mira, al final tendré que hacer un ‘mantengo el catalán’ dentro de mi propio espectáculo. Fantástico todo”, añadió el mago visiblemente molesto por la petición que acababa de recibir para el espectáculo de proximidad que realiza en la histórica tienda El Rei de la Màgia de Barcelona, con aforo para catorce personas. Según detalla la web de El Rei de la Màgia, se trata de un espectáculo “sin artificios”, dura sesenta minutos y se realiza en la tienda más antigua del mundo, que por “una hora se transforma por arte de magia en el teatrillo con más encanto de Barcelona”. De hecho, entre otras cosas, en la misma web se especifica que el espectáculo es en catalán.

Comprar totes les entrades no et dona dret a canviar l’idioma del xou.



I mira, al final hauré de fer un “mantinc el català” dins del meu propi espectacle.



Fantàstic tot pic.twitter.com/RyzNMMlZpi — Pere Rafart (@PereRafart) October 8, 2025

Tras recibir esta petición, el mago de Solsona ha dejado claro que hará el show en catalán y apunta que, si esta persona quiere un espectáculo en otro idioma, sea español o inglés, “tiene la opción de reservar un espectáculo privado (que por supuesto tiene otras condiciones)”. El mismo ilusionista ha escrito otro tuit para decir que “quizás al final quedarán algunas entradas libres…”, pero no ha aclarado si ha tenido que devolver el dinero de las entradas porque en la web se deja bien claro que hay un plazo de 48 horas para aceptar cambios o devoluciones. «Por si alguien se anima», se ha limitado a decir.

La red alucina con la petición

La propuesta que ha recibido el mago ha creado indignación y estupefacción en la red social, y muchos han celebrado la reacción de Pere Rafart con un “bien hecho” y otros han ironizado que “si el show es de magia, quizás lo entienden y todo”. “Le puedes soltar que si hay ‘gente’ educada y con sentido común que no entiende —o no quiere entender— el catalán, o bien ya han comprendido que este espectáculo no está adecuado a su interés, o bien no comprarían nunca entradas e incomodarían al presentador para forzarlo a cambiar de idioma», ha manifestado Xavier Dengra, coordinador de Empresa y Consumo de Plataforma per la Llengua. Otro usuario lo ha comparado con situaciones que se ha encontrado en la universidad: “Normalmente, sabes que te matriculas en una asignatura que se hará en catalán, pero no, siempre tiene que haber alguien que pide que se haga en español!”.