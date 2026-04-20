Passaven els minuts i res. La vista oral que estava programada per a les deu del matí a la secció novena de l’Audiència de Barcelona tenia els assistents a l’espera. Els advocats esperaven en els bancs de marbre de la zona sud de la planta baixa del Palau de Justícia on es troba la sala de vistes. Cap notícia. De fet, només faltava l’acusat i no arribava. Fins que, finalment, s’ha suspès perquè una errada administrativa no ha permès traslladar l’acusat al Palau de Justícia de Barcelona. En concret, que la requisa de trasllat de l’acusat, que roman en presó provisional des del 16 de juliol de 2024, es va dirigir a Brians I, quan fa mesos va ser traslladat a Brians II.
En definitiva, judici suspès i la vista pendent de celebrar-se, tot i que els serveis administratius de la secció apunten que no trigarà més d’un mes. És un nou cas d’agressió sexual a una menor que estava tutelada per la Direcció General d’Atenció de la Infància i l’Adolescència (DGAIA). L’acusat, segons detalla el ministeri fiscal en el seu escrit d’acusació, sense antecedents penals i de nacionalitat algeriana, va abusar d’una nena de 14 anys que es trobava en situació de vulnerabilitat i que, a més, era addicta a les drogues.
Petició de 25 anys de presó
El ministeri públic demana penes que sumen 25 anys de presó i una indemnització de 40.000 euros per un delicte d’agressió sexual amb violència i penetració i un delicte d’agressió amb violència sense penetració. La fiscalia també reclama el compliment íntegre de les penes i, en cas, que accedeixi a un tercer grau o llibertat condicional, sigui expulsat del territori espanyol cap al seu estat d’origen, Algèria.
La víctima, una menor, nascuda el 7 de juliol de 2009, tenia 14 anys quan van passar els fets, entre maig i juny de 2024. La nena estava tutelada per la DGAIA i residia en un centre de protecció de menors de Barcelona, d’on es fugava de manera freqüent per comprar droga arran de la seva addicció. En una d’aquestes fugides va conèixer l’acusat que el mes de juny la va portar a un narcopís on li va oferir unes pastilles que la van deixar estabornida. Quan la víctima va demanar fer-se una dutxa, l’acusat i un tercer que no ha estat identificat, van agredir-la sexualment dues vegades, una amb penetració i l’altra sense, quan, segons el ministeri públic, noia es trobava “absolutament desemparada o incapacitada per fugir o resistir”.