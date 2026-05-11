El cas DGAIA obliga la consellera a no fer més licitacions per a extutelats

Solució gairebé salomònica davant la crisi oberta i permanent pel cas de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Aquest matí, en una nova sessió de la comissió d’investigació parlamentària del cas, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que el 31 de desembre no es farà una nova licitació de la gestió de prestacions en programes d’extutelats. Una fórmula que fa que “deixi de tenir sentit” la feina que duia a terme la UTE Resilis Mercè Fontanilles, on hi ha les dues entitats investigades per l’Oficina Antifrau.
La reforma no acaba aquí. Segons Martínez Bravo ha detallat que l’ajuda es calcularà de forma “semiautomàtica, amb dades administratives”, i que les tasques de seguiment socioeconòmic “deixen de ser necessàries”. L’acompanyament socioeducatiu als joves extutelats es farà “amb personal propi” de l’Administració, una demanda del sector tal i com s’ha vist en les compareixences dels experts i dels treballadors socials a la mateixa comissió. El creuament de dades permetrà prescindir de les entitats investigades.
Un nou sistema administratiu
Així, en la nova fórmula suposarà que en totes les prestacions vigents en l’àmbit de la protecció a la infància es comprovarà amb “la vida laboral dels beneficiaris, les bases de cotització, el padró, el cadastre i informació de salut”. “Quan es detecta que un jove comença a treballar, la prestació se li ajusta”, ha especificat. Martínez Bravo ha emfatitzat que aquest sistema suposa que “per primera vegada a la història” hi haurà dades mensuals de la tresoreria general de la Seguretat Social, on hi ha les bases de cotització dels joves i es podrà fer un control més concret, acurat i pràcticament al dia.
Tot plegat, una modificació de l’administració posant “més tecnologia” que posa “ordre i qualitat”. Martínez Bravo sosté que permetrà una “millor gestió dels recursos públics” i un “ús més diligent donant prestacions que a cadascú li pertoca”. Un sistema que, a priori, hauria d’evitar el descontrol de les prestacions que va destapar tant una denúncia d’Antifrau com l’informe de la Sindicatura de Comptes.