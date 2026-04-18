La secció novena de l’Audiència de Barcelona jutjarà dilluns un nou cas d’agressió sexual a una menor que estava tutelada per la Direcció General d’Atenció de la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Segons detalla el ministeri fiscal en el seu escrit d’acusació, l’acusat, que no té antecedents penals, de nacionalitat algeriana i que rau en presó provisional des del 16 de juliol de 2024, va abusar d’una nena de 14 anys que es trobava en situació de vulnerabilitat i que, a més, era addicta a les drogues.
El ministeri públic demana penes que sumen 25 anys de presó i una indemnització de 40.000 euros per un delicte d’agressió sexual amb violència i penetració i un delicte d’agressió amb violència sense penetració. La fiscal també demana el compliment íntegre de les penes i, en cas, que accedeixi a un tercer grau o llibertat condicional, sigui expulsat del territori espanyol cap al seu estat d’origen, Algèria.
Atès l’escrit del ministeri fiscal inclòs en la investigació del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, al que ha tingut accés El Món, la víctima, una menor, nascuda el 7 de juliol de 2009, tenia 14 anys quan van passar els fets, entre maig i juny de 2024. La nena estava tutelada per la DGAIA i residia en un centre de protecció de menors de Barcelona, d’on es fugava de manera freqüent per comprar droga arran de la seva addicció.
Un narcopís
L’acusat en una d’aquestes fugues va conèixer la menor en un narcopís, un lloc on es venia i es podia consumir la droga. De fet, segons la fiscalia, com la resta d’usuaris de l’establiment, l’acusat coneixia la situació deplorable que patia la víctima de desemparament, de circumstàncies personals i de drogodependència. El mes de juny, l’acusat va oferir drogues a la menor que van consumir en una de les habitacions del narcopís. L’efecte relaxant de la droga va interessar a la noia que va demanar d’adquirir-ne.
El processat li va oferir unes pastilles tot indicant a la menor que contenien una substància més fora que l’anomenat “Rivotril”, una coneguda benzodiazepina. La menor hauria picat l’ham i va consumir les píndoles. La conseqüència “immediata” va ser la “minva radical de les seves capacitats psicofísiques i de reacció”. En aquest estat, va decidir fer-se una dutxa per mirar de sortir de l’estaborniment en què es trobava. Un cop al bany de l’habitació el processat, i una tercera persona que no ha pogut ser identificada, de “comú acord” i “amb l’ànim compartit de menyscabar la llibertat sexual de la víctima” van entrar al darrere i van tancar la porta del lavabo.
Per la fiscal del cas, el fet que la noia es trobava “absolutament desemparada o incapacitada per fugir o resistir” va ser agredida sexualment dues vegades. Una, l’acusat, amb penetració i l’altre cop, sense penetració i sense que la policia encara l’hagi pogut identificar. El ministeri públic entén que l’encartat és autor d’un delicte d’agressió sexual amb penetració a una menor de l’article 181 del Codi Penal, pel qual demana 15 anys de presó, i un delicte com a cooperador necessari d’un delicte d’agressió sexual sense penetració, pel qual reclama una pena de 10 anys. A més, afegeix a la petició de pena, un període de 10 anys de llibertat vigilada després del compliment íntegre de la condemna i la prohibició durant 8 anys d’aproximar-se a menys de 1.000 metres.