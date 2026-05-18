Ha estat un judici estrany pel fons i per la forma el que s’ha viscut aquest dilluns al matí a la secció novena de l’Audiència de Barcelona. Però, sobretot, ha estat un judici cru. Una vista oral que ha mostrat de manera inclement la situació d’una menor d’edat, la Noa, denunciant d’una agressió sexual, que va començar la seva addicció a les drogues -dures– amb 13 anys i als 14 ja vivia pendent del crac. Tant era així que es prostituïa a canvi de drogues o de diners per comprar-ne i va ser declarada en desemparament i sotmesa a tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Una tutela poc eficaç, perquè, en només set mesos, es va fugar 14 vegades per aconseguir drogues.
La vista ha començat amb el retard d’una hora i amb el perill que es tornés a suspendre per tercera vegada. Aquesta vegada, per la intèrpret, que s’havia demanat en amazic i la disponible a l’oficina judicial era d’àrab, una llengua totalment diferent. Per tant, calia esperar. Els agents dels Mossos d’Esquadra citats com a testimonis ja patien, perquè segons comentaven, només cobren tres hores per l’assistència obligada al judici. Els tècnics del centre de menors no patien tant, però sí que tenien cara de tenir ganes de posar fi a un afer entrebancat.
Finalment, la presidenta del tribunal i ponent del cas, Neus Codina, magistrada pragmàtica, ha dirigit amb caràcter una vista que podria haver tingut tendència a desmarxar-se. De fet, el judici ha acabat amb l’expulsió de l’acusat de la sala –per interrompre les acusacions– i la intèrpret amb els ulls negats. En concret, s’ha jutjat un home sense antecedents penals i de nacionalitat algeriana acusat d’agredir la Noa, que, en el moment dels fets -entre maig i juny de 2024- era una nena de 14 anys que es trobava en situació de vulnerabilitat i que, a més, era addicta a les drogues, especialment al crac.
Una agressió i un robatori
Tant el ministeri fiscal com l’acusació particular de la Generalitat han demanat una pena de 14 anys de presó. I la defensa, treballadíssima, en mans d’Olga Vinadé, ha reclamat l’absolució per al seu client. L’acusat, Hansa, que ha volgut declarar primer, ha negat absolutament els fets, ha reconegut la víctima perquè, segons ha dit, li havia robat el seu mòbil Samsung una nit a Montjuïc, i ha dit que tenia entès que era la xicota d’un conegut. Aquesta ha estat la tesi de la defensa: que no coneixia personalment la noia denunciant i que mai havia estat al domicili de Barcelona on suposadament es va registrar l’agressió sexual. De fet, en el pis escenari dels fets hi viu un grup de pakistanesos. L’acusat, que està en presó provisional, és drogodependent i es removia al seient de la sala de judicis, flanquejat per la intèrpret i dos mossos, cada cop que sentia explicar l’episodi denunciat.
Després de la declaració de l’acusat, la sala ha escoltat el relat de la denunciant. Era una prova preconstituïda, és a dir, una declaració gravada. Un vídeo colpidor, amb què la Noa no només ha sorprès la sala pel relat de com era la seva vida al centre de menors, sinó per la naturalitat i espontaneïtat amb què explicava les seves catorze fugues entre el desembre de 2023 i el juliol de 2024. Les anava recordant fil per randa i com canviava sexe per drogues o per diners per comprar-ne, utilitzant pisos de Ciutat Vella i amb habilitat per a aquesta mena de pràctiques. I, el que és més inquietant, que totes aquestes relacions sexuals eren amb majors d’edat tot i l’evidència de la minoria d’edat de la víctima.
També ha relatat relacions que ha definit com a “consentides” amb amics o coneguts que li proporcionaven droga a bon preu. Però, en el cas de Hansa, ho ha relatat diferent. “No em va fer gràcia, no hi havia consentiment”, ha afirmat. Segons les acusacions, l’acusat va oferir a la Noa unes pastilles que la van deixar estabornida. Quan la víctima va demanar fer-se una dutxa, l’acusat i un tercer que no ha estat identificat van agredir-la sexualment dues vegades, una amb penetració i l’altra amb sexe oral, mentre la noia es trobava “absolutament desemparada o incapacitada per fugir o resistir”. “Aquelles pastilles eren molt fortes!”, ha comentat la Noa per aclarir que després de l’excitació que li produeix el crac li agrada prendre sedants que la relaxin. En paraules de l’advocat de la Generalitat, va ser una “submissió química de manual”. Finalment, el va denunciar aprofitant que tenia el seu perfil d’Instagram, que va donar als Mossos, i que, un cop arrestat, i després d’una roda de reconeixement fotogràfica i una altra de presencial, el va identificar com a agressor.
Contradiccions
La defensa s’ha aferrat a les contradiccions del cas. D’entrada, el fet que, tot i estar tutelada i el seu historial, pogués fugar-se fins a catorze vegades. Dues al mes, aproximadament. A més, el centre no va detectar o no va prendre mesures per evitar la prostitució de la noia, tot i que, segons el seu tècnic de referència, quan apareixia fins i tot tenia problemes d’higiene que li van provocar sarna. “És una persona dissociada”, admetia el tècnic per explicar la naturalitat amb què exposava el relat de la seva tràgica existència. El tècnic i la subdirectora del centre han insistit que es van assabentar dels detalls de l’agressió arran de la denúncia que va fer als Mossos.
Precisament, aquest tècnic de referència ha admès que la menor cometia “furts o petits robatoris” per aconseguir diners per a drogues a més de la prostitució. Un fet que ha estat agafat al vol per la defensa per argumentar la tesi del robatori del mòbil. Un robatori que l’acusat ja va explicar en la seva primera declaració en instrucció i que, segons ell, no va formalitzar amb una denúncia perquè la policia li va reclamar la factura i no la tenia. En segon terme, la lletrada ha emfatitzat el paper de la Sònia, la suposada amiga que es trobava amb la Noa al pis el dia dels fets. Una persona que ningú no ha pogut ni localitzar ni identificar. Un testimoni que havia de ser clau per a la defensa, perquè podria haver aportat detalls dels fets. En tercer lloc, també s’ha subratllat un informe del tràmit de desemparament i acollida on la menor havia “denunciat falsament” el seu pare.
En quart terme, la defensa ha recordat que la Noa va interposar una altra denúncia per una agressió sexual a Sant Vicenç dels Horts, de la qual va advertir per Instagram una amiga, un missatge que els Mossos, després de les perquisicions tècniques, no van poder trobar. Tot i que la lletrada ha intentat evitar el torn de la darrera paraula, l’acusat l’ha volgut utilitzar per tornar a negar els fets, explicar el suposat robatori i recordar que ell “fa vint anys que està amb les drogues i que després de cinc o sis pastilles, com les que diu haver pres, la noia no recordaria res!”. El gran dubte que planava a la sala era com és que una nena desemparada –apartada de la seva família per vulnerabilitat– es pot fugar 14 vegades d’un centre, drogar-se i prostituir-se i sense responsabilitat de la Generalitat. Després de tres hores i mitja de judici, el cas ha quedat vist per sentència.