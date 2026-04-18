La sección novena de la Audiencia de Barcelona juzgará el lunes un nuevo caso de agresión sexual a una menor que estaba tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Según detalla el ministerio fiscal en su escrito de acusación, el acusado, que no tiene antecedentes penales, de nacionalidad argelina y que está en prisión provisional desde el 16 de julio de 2024, abusó de una niña de 14 años que se encontraba en situación de vulnerabilidad y que, además, era adicta a las drogas.

El ministerio público pide penas que suman 25 años de prisión y una indemnización de 40.000 euros por un delito de agresión sexual con violencia y penetración y un delito de agresión con violencia sin penetración. La fiscal también solicita el cumplimiento íntegro de las penas y, en caso de que acceda a un tercer grado o libertad condicional, sea expulsado del territorio español hacia su estado de origen, Argelia.

Según el escrito del ministerio fiscal incluido en la investigación del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso El Món, la víctima, una menor, nacida el 7 de julio de 2009, tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos, entre mayo y junio de 2024. La niña estaba tutelada por la DGAIA y residía en un centro de protección de menores de Barcelona, de donde se fugaba frecuentemente para comprar droga debido a su adicción.

Un narcopiso

El acusado en una de estas fugas conoció a la menor en un narcopiso, un lugar donde se vendía y se podía consumir la droga. De hecho, según la fiscalía, como el resto de usuarios del establecimiento, el acusado conocía la situación deplorable que sufría la víctima de desamparo, de circunstancias personales y de drogodependencia. En el mes de junio, el acusado ofreció drogas a la menor que consumieron en una de las habitaciones del narcopiso. El efecto relajante de la droga interesó a la chica que pidió adquirir más.

El procesado le ofreció unas pastillas indicando a la menor que contenían una sustancia más fuerte que la llamada «Rivotril», una conocida benzodiazepina. La menor habría caído en la trampa y consumió las píldoras. La consecuencia «inmediata» fue la «disminución radical de sus capacidades psicofísicas y de reacción». En este estado, decidió darse una ducha para tratar de salir del aturdimiento en el que se encontraba. Una vez en el baño de la habitación, el procesado, y una tercera persona que no ha podido ser identificada, de «común acuerdo» y «con el ánimo compartido de menoscabar la libertad sexual de la víctima» entraron detrás y cerraron la puerta del baño.

Para la fiscal del caso, el hecho de que la chica se encontraba «absolutamente desamparada o incapacitada para huir o resistir» fue agredida sexualmente dos veces. Una, por el acusado, con penetración y la otra, sin penetración y sin que la policía aún haya podido identificarlo. El ministerio público entiende que el encartado es autor de un delito de agresión sexual con penetración a una menor del artículo 181 del Código Penal, por el cual solicita 15 años de prisión, y un delito como cooperador necesario de un delito de agresión sexual sin penetración, por el cual reclama una pena de 10 años. Además, añade a la petición de pena, un período de 10 años de libertad vigilada después del cumplimiento íntegro de la condena y la prohibición durante 8 años de aproximarse a menos de 1.000 metros.