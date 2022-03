El Govern recomana vehicular la solidaritat amb Ucraïna per canals segurs

La guerra amb Ucraïna, que no fa ni tan sols un mes que ha començat, ha provocat una allau de solidaritat amb el país i els refugiats que intenten escapar del conflicte. Les formes d’ajudar en el conflicte són diverses i el Govern ha recomanat aquest dimarts que les accions de solidaritat, després d’unes setmanes d’incertesa, es facin a través de canals segurs. Per això mateix, l’Executiu ha posat en marxa un web que centralitza tot el que cal saber sobre la guerra: ucraina.gencat.cat (també consultable en anglès i ucraïnès a ukraine.gencat.cat). En l’apartat “Com col·laborar” d’aquest web es proporciona informació sobre com oferir ajuda a organitzacions, com donar material i aliments, i com acollir famílies, criatures o adolescents menors d’edat. De la mateixa manera, hi ha informació a la pàgina “Com puc ajudar?” del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.

El Govern recorda que és important canalitzar la solidaritat amb Ucraïna des de Catalunya a través dels canals que “poden proporcionar majors garanties” i adverteix, per exemple, que les donacions es facin a través d’aportacions econòmiques a les entitats que treballen tant en la gestió de la crisi a terreny com en l’acollida de les persones refugiades a Catalunya.

Pel que fa a iniciatives particulars i desvinculades de les institucions de trasllat de persones refugiades des de Polònia o altres zones frontereres, el Govern les ha desaconsellat a no ser que es tingui referències d’algú en concret a qui recollir. Des del Departament d’Igualtat i Feminismes s’ha expressat aquest dimarts que en aquests moments hi ha habilitades vies legals i segures per fer aquests trasllats. Si tot i així una persona decideix anar a buscar refugiats en transport privat el Govern demana que s’asseguri un lloc d’acollida a l’arribada i que s’assumeixin les responsabilitats legals de l’acció.

Garanties per a persones refugiades

El Govern recorda que cal garantir que les persones refugiades tenen la documentació necessària i que podran entrar al circuit oficial per gaudir de tots els seus drets, entre els quals es troba el suport i l’atenció psicològica que ofereix la Generalitat. També cal assegurar-se que les persones que es recullen volen arribar efectivament a Catalunya, tenint en compte que les persones que estan a les diferents fronteres es troben sovint en situacions de molta incertesa i tensió.

Pel que fa als menors, es demana tenir cura especial amb infants i adolescents menors de 18 anys, i garantir que les persones adultes amb qui viatgen són familiars. El Govern recorda que en contextos de crisi operen xarxes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació, i el fet que els trasllats es realitzin a través d’organitzacions especialitzades és una garantia de seguretat. Precisament aquest dimarts, el Govern ha informat que han arribat a Catalunya 151 menors no acompanyats pel seu tutor legal.

El Govern també ha informat que tampoc és recomanable en aquests moments viatjar a Ucraïna o a països fronterers com a personal voluntari. Recorda que es tracta de contextos de molta complexitat, en què es requereix formació i experiència, per als quals les organitzacions especialitzades seleccionen personal preparat i amb les competències necessàries. Si es desitja col·laborar a terreny, és fonamental contactar primer amb les organitzacions que hi són per veure si necessiten suport, indica el Govern.