El govern espanyol aprova el nou batxillerat: es podrà passar amb suspensos

El govern espanyol ha donat llum verda al decret que desenvolupa la coneguda com a llei Celáa en l’àmbit del batxillerat. Després d’aprovar ara fa una setmana el decret referent a l’ESO, el consell de ministres ha aprovat aquest dimarts la norma que permet passar de curs amb dues assignatures suspeses o presentar-se a la selectivitat amb una matèria suspesa. Caldrà, però, que ho autoritzi l’equip docent. L’aprovació d’aquest decret ha generat molta polèmica, ja que alguns experts asseguren que posa en qüestió la cultura de l’esforç.

Així, si l’equip docent considera que l’alumne ha assolit els objectius i competències malgrat haver suspès una assignatura, l’alumne estarà autoritzat a graduar-se. Ara bé, això tindrà excepcions: l’alumne no pot haver-se absentat de classe de forma continuada i no justificada, ha d’haver-se presentat a tots els exàmens i la mitjana de les seves notes ha d’estar per sobre de 5.

A banda de poder passar de curs amb suspensos, la norma del consell de ministres amplia els itineraris disponibles a cinc: Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia, Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i un nou de Música i Arts Escèniques, així com un cinquè General pels alumnes que no vulguin especialitzar-se sinó tocar tots els àmbits. Una altra de les novetats que incorpora aquest decret és que obre la porta a fer Batxillerat en tres cursos per als casos excepcionals. Tots aquests canvis es faran a partir de l’any que ve a primer i a partir del 2023-2024 a segon.

El decret de l’ESO tampoc convenç

El govern espanyol va aprovar el passat dimarts el nou currículum per a l’ESO, que es començarà a implantar el curs 2022-23 a primer i tercer i al 2023-2024, a segon i a quart. Aquest currículum busca prevenir l’abandonament escolar a partir del treball per competències. Cada comunitat ha elaborat uns currículums a partir d’aquest decret amb els ensenyaments mínims que requereix la normativa estatal. A Catalunya, quan es van conéixer els esborranys dels currículums hi va haver moltes protestes, en considerar que són un intent de “maquillatge del fracàs escolar”. Principalment hi va haver molta polèmica amb l’eliminació de la filosofia i finalment el Govern se’n va retractar.

També van recular quant al terme d’avaluació ‘en procés d’assoliment’ que es mantindrà en ‘no assolit’ després de veure el rebuig que ha causat. La implantació dels nous currículums, tot i la moratòria que ha ofert el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, és un dels motius de queixa dels sindicats, que han reclamat la seva retirada.