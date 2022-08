Una manicurista es nega a fer-li les ungles a un home i les xarxes esclaten

Indignació a les xarxes socials pel ‘cas ungles’ que ha començat a Tenerife, a les Illes Canàries. Tot ha començat perquè Claudio, un jove d’aquesta illa, va demanar hora a un saló d’ungles per fer-se la manicura. Fins aquí tot normal, però quan la manicurista li va preguntar si les ungles eren per ell va esclatar la polèmica. La propietària del negoci li va dir que no podia fer-li les ungles perquè “xoca amb les seves creences”, el que ha desfermat una onada de solidaritat cap a aquest jove.

Diversos tuitaires i influencers catalans li han mostrat el seu suport. “Les ungles no tenen gènere” és el missatge que més s’ha estès juntament amb el hashtag #casungles. Principalment s’ha donat a conèixer pel suport que ha rebut del conegut activista pro LGTBIQ+ Alex Mercurio, que ha compartit amb els seus milers de seguidors el cas del Claudio i ha adjuntat les captures on la manicurista li diu que no pot atendre’l.

El missatge de la manicurista

“Espero que no t’ofenguis. Tracto amb molt de respecte a totes les persones, sense importar el seu gènere o condició sexual que escullin per a ells mateixos, però amb molt més respecte em tracto a mi mateixa. Per això el fet de fer-li les ungles a un noi xoca directament amb les meves creences i amb la meva consciència, no és res contra tu personalment. Espero que ho entenguis”, li va escriure per a la sorpresa del jove, que ha denunciat homofòbia en aquest cas.

La captura de WhatsApp on la manicurista es nega a fer-li les ungles

La història ja és viral a hores d’ara i gràcies a l’activista i artista centenars d’homes han compartit a les xarxes les seves manicures. Mercurio ha tancat la polèmica amb la frase: “Si ella està en tot el seu dret de no fer-li les ungles als homes perquè té la seva miqueta d’homofòbia, doncs jo estic en tot el meu dret a publicar-la i dir-li que és una homòfoba“.