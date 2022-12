Les 10 discoteques més populars on celebrar la nit de Cap d’Any

Queden poc més de 24 hores perquè les 12 campanades posin punt final al 2022. Catalunya s’omplirà de festes per a tots els gustos i edats per donar la benvinguda al 2023. Els més joves, principalment, busquen les millors discoteques del país per poder gaudir d’aquesta primera nit de l’any amb els amics. Alguns espais ofereixen sopar i festa, altres només la festa i el primer esmorzar de l’any. Propostes n’hi ha a dojo, però hi ha 10 discoteques que són els llocs més populars per passar aquesta nit de Cap d’Any.

1. Cocoa Mataró

La discoteca de referència a Mataró celebra la nit de Cap d’Any. La nit d’aquest dissabte a diumenge, Cocoa dona la benvinguda al 2023 amb una festa que començarà a les 00.30 i s’allargarà fins a les 7 del matí. Encara hi ha entrades disponibles i tenen un preu d’entre 25 i 30 euros.

2. Pacha Barcelona

Pacha Barcelona ha organitzat la festa ‘New Year’s Eve’ que proposa dos plans. D’una banda, sopar al local i després continuar amb la festa per un preu que supera els 200 euros i que inclou el raïm i el cotilló; i de l’altra banda, assistir directament a la discoteca amb entrades que valen 75 euros cap amunt.

Pacha Barcelona celebra el Cap d’Any | ACN

3. Titus Carpa

Badalona també se’n va de festa per Cap d’Any. Titus Carpa ha preparat una festa especial per a la primera nit del 2023, entre la 1 de la matinada i les 6 del matí. Reservat per a majors de 23 anys, la discoteca ofereix entrades per 30 euros i demanen que s’hi assisteixi amb vestimenta elegant.

Aquest divendres a la nit, 30 de desembre, celebren una festa de ‘pre Cap d’Any’ per a majors de 17 anys.

4. Mítics Club

Última oportunitat per adquirir entrada per a la festa de Cap d’Any a Mítics Club, a L’Aldea, a Tarragona. Els tiquets, que es venen a 45 euros, s’estan a punt d’esgotar. La discoteca, amb una capacitat per a 2.000 persones, ofereix cinc sales amb estils musicals diferents i compta amb un cartell que el formen 10 artistes, com Alex Montes, Bailak i Razzo.

5. Flash Back

Una de les discoteques més destacades de la Costa Daurada. Flash Back, a Salou, ja ho té tot a punt per donar la benvinguda al nou any i encara disposa d’entrades, però ja van per la tercera promoció i tenen un preu de 40 euros (aquest dissabte pugen directament a 50). A més, des de la discoteca informen que totes les entrades inclouen cotilló i donaran un esmorzar, el primer de l’any; a més d’altres sorpreses.

Les discoteques de Catalunya es preparen per donar la benvinguda al 2023 | Pixabay

6. La Daurada

A Vilanova i la Geltrú, La Daurada està a punt d’esgotar entrades per aquesta nit tan especial i tenen un preu de 50 euros. La discoteca obrirà portes després de les campanades, cap a la 1 de la matinada.

7. La Mirona

La Mirona ha exhaurit les entrades anticipades i per aquells que vulguin gaudir de la gran festa a la discoteca de Girona tindran una última oportunitat la mateixa nit de Cap d’Any. A partir de les 00.45 hores es posaran a la venda 200 entrades més a taquilla. La Mirona celebra la nit amb Dj Rule & Dj Dadaa fins a les 6.00 hores.

8. La Llotja

Una de les festes més exclusives de Catalunya se celebrarà al palau de congressos de la Llotja, a Lleida, que podrà acollir fins a 2.500 persones. La festa és per a majors de 18 i el dress code és etiqueta. Encara queden entrades disponibles per un preu mínim de 80 euros. A La Llotja oferiran ressopó durant tota la nit, per recarregar forces entre ball i ball.

9. Safaera

Una altra proposta per a la nit de Cap d’Any la trobem a Terrassa. La discoteca Safaera també la fa grossa per la primera nit del 2023 i encara disposa d’entrades anticipades.

Les entrades a la discoteca Moon Sant Cugat inclouen copa de cava, cotilló i esmorzar | Pixabay

10. Moon Sant Cugat

La llista la tanca Moon Sant Cugat, al Vallès Occidental, que celebra Cap d’Any amb una festa amb entrades a 30 euros que inclouen una copa de cava, cotilló i esmorzar.