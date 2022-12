Volta a Catalunya en 10 tradicions nadalenques

Catalunya s’omple d’activitats per gaudir, sobretot en família, de les festes nadalenques. Hi ha tota mena de propostes, per a tots els gustos i totes les edats, així com en tots els racons del país. Muntatges amb llums, escultures de sorra, activitats esportives, festes tradicionals i atàviques i representacions teatrals típiques de Nadal, com els Pastorets, donen vida a pobles i ciutats. Resseguir-les permet fer un itinerari complet pel país sense temps per avorrir-se i descobrir o retrobar-se amb la cultura popular.

1. Pastorets de Catalunya

Torna amb total normalitat una de les tradicions nadalenques més arrelades al país. En la nova temporada dels Pastorets de Catalunya, més de 200 representacions de 52 grups teatrals es reparteixen entre 43 municipis catalans. La Coordinadora de Pastorets de Catalunya calcula que, després de dos anys de pandèmia i restriccions en la cultura, unes 45.000 podran tornar a gaudir d’aquesta representació teatral, quan el 2021 en van ser 28.500. Per poder veure una de les actuacions hi ha temps fins al 8 de gener de 2023. Les representacions programades es poden consultar al web dels Pastorets.

Els Pastorets de Catalunya porten més de 200 representacions en 43 municipis diferents | Coordinadora de Pastorets de Catalunya

2. Festa del Pi a Centelles

A Centelles, cada 30 de desembre, fan festa grossa. Des de fa -almenys- més de 250 anys, celebren la Festa del Pi per homenatjar la patrona del municipi, Santa Coloma. La festa comença el dia de Sant Esteve, quan els galejadors de Centelles surten a buscar el pi que compleixi les característiques idònies i el marquen amb un tret.

El dia de l’esdeveniment, faci el temps que faci, té lloc la ‘missa primera’ i, posteriorment, els galejadors van cap al bosc per a un esmorzar col·lectiu. A cops de destral, tallen el pi que havien marcat i, amb la força humana, es torna a col·locar dret en una carreta tirada per bous que el portarà fins a la vila entre les escopetades dels galejadors. El pi no pot entrar a Centelles abans de les dotze del migdia, però un cop dins, guarnit amb pomes i neules, fan l’ofrena a Santa Coloma. Es tracta d’una tradició popular que ha passat de generació en generació. Els primers registres d’aquesta cita consten del 1751, però Centelles creu que és una festa molt més antiga del que indica la documentació.

Cada 30 de desembre, se celebra la festa del Pi de Centelles, una tradició amb centenars d’anys d’història | Festa del Pi

3. Pessebre vivent de Corbera

Després de dos anys cancel·lat per la pandèmia, el Pessebre Vivent de Corbera torna a celebrar-se aquest Nadal. Enguany arriba a la 59a edició i oferirà fins a 48 representacions fins al 15 de gener de 2023. El pessebre vivent d’aquest municipi compta amb 250 participants, entre actors voluntaris -la gran majoria dels quals són veïns de Corbera- i l’organització que fan possible aquesta tradició que representa el poble des de 1962. El dia 5 de gener, hi ha una representació especial en què es podrà gaudir de l’arribada dels Reis d’Orient. El preu de l’entrada oscil·la entre els 10 i els 15 euros i es pot adquirir a la web de l’activitat.

Torna el Pessebre Vivent de Corbera amb 48 actuacions fins al 15 de gener | Pessebre Vivent

4. Llums de Nadal al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona

‘Els llums de Sant Pau’ és una de les cites més atractives de les festes nadalenques que se celebra a Barcelona. El Recinte Modernista de Sant Pau s’il·luminarà fins al 15 de gener sota un nou concepte. Enguany, a través de les llums i els colors es presenta l”Univers de la Llum’. El recorregut porta als seus visitants a descobrir els misteris del cosmos: galàxies, estrelles, planetes i molt més. L’espai disposa de més de 20 instal·lacions perquè puguin gaudir petits i grans i les entrades, que es poden adquirir per la web, tenen un preu d’entre 10 i 14 anys.

La instal·lació ‘Els llums de Sant Pau’ es pot veure al Recinte Modernista fins al 15 de gener | ACN

5. Festa del Tió a Mura

Tot i que el dia en què fem cagar el Tió ja ha passat, a Mura, els carrers continuaran plens de tions fins al 6 de gener. Una festa típica en aquest poble de Bages i que es converteix en un gran atractiu pels visitants. La idea de la Festa del Tió és passejar-se pels carrers de Mura, ple de cases de pedra i carrerons estrets, i trobar els més de cent tions que s’hi amaguen. N’hi ha gairebé un per habitant i de tota mena com un buda, un escalador, un ciclista i, fins i tot, una orquestra sencera. La Festa del Tió a Mura neix per iniciativa d’uns pocs veïns i, actualment, s’hi impliquen gairebé tots i creen el seu propi tronc.

A més de l’exposició de tions, s’organitzen diverses activitats, sobretot, per als més menuts. Des del consistori recomanen apropar-s’hi en transport públic des de Terrassa o Manresa, ja que si els aparcaments del poble s’omplen, tancaran els accessos.

Un dels tions repartits pel poble de Mura durant la Festa del Tió | ACN

5. Cavalcada d’Igualada

És una de les cavalcades de Reis més multitudinàries de Catalunya i atrau molt veïns i visitants. La rua d’Igualada de la nit de Reis destaca per la gran quantitat de patges que acompanyes a Ses Majestats el Reis d’Orient i perquè reparteixen regals en mà pels balcons del municipi.

Quan arriben a la ciutat, l’alcalde els dona la benvinguda i un dels Reis s’adreça als infants per felicitar-los pel seu comportament i els anima a seguir sent bons minyons. Posteriorment, Ses Majestats pugen a les seves artístiques carrosses i, escortats per mig miler de patges, bandes de música i innombrables camions carregats de joguines; recorren els carrers d’Igualada omplint-los de màgia i il·lusió.

La Cavalcada de Reis d’Igualada és una de les més multitudinàries de Catalunya | Web Reis Mags d’Igualada

7. Cursa dels Nassos a Barcelona

La Cursa dels Nassos és l’activitat per cremar els torrons de Nadal i fer lloc per al tortell de Reis. O pel raïm, ja que té lloc el 31 de desembre i és una de les curses més populars de Barcelona. La cursa de Sant Silvestre, de fet, se celebra de manera simultània en diverses poblacions de l’estat i, seguint la tradició, molts participants corren disfressats.

Segons diu la llegenda, l’Home dels Nassos comença l’1 de gener amb 365 nassos i, a mesura que passen els dies, els va perdent. Per això, diuen que se’l veu corrent amb l’únic nas que li queda el 31 de desembre. A Barcelona, la cursa recorre 10 quilòmetres pel litoral.

Cursa dels Nassos a Barcelona del 2021 | Xavi Ballart

8. Pessebre Monumental de sorra de la Pineda, a Vila-seca

A Vila-seca, al Tarragonès, ja està en marxa la 23a edició del pessebre de sorra de la platja de la Pineda. Són escultures creades per artistes d’arreu del món que reinterpreten el tradicional pessebre amb estils variats. Les figures d’aquest any fan un repàs per les diferents èpoques que han marcat el camí de la humanitat des de la prehistòria fins a l’actualitat i, per exemple, hi podem veure una enorme esfinx egípcia.

És una tradició nadalenca que es duu a terme a la platja de la Pineda des de 1999 i crida l’atenció de la gent per les seves dimensions. S’utilitzen 280 metres cúbics de sorra de la mateixa platja i ocupa uns 200 metres quadrats.

Una de les escultures que configuren la 23a edició del pessebre de sorra situat a la platja de la Pineda de Vila-seca | ACN (Neus Bertola)

9. Quines de Nadal al Gironès i l’Empordà

Les quines de Nadal, un joc d’atzar que recorda al bingo, són molt típiques a les poblacions de les comarques gironines durant aquesta època de l’any. Consisteix a posar pedres o llegums al quadrat de cartró que consta de 90 caselles en què es distribueixen aleatòriament els números entre l’1 i el 90. Hi ha el lloro o la cotorra, que s’encarreguen de ‘cantar’ els números que surten del bombo. Quan un participant omple tots els números guanya i s’emporta algun premi, que pot ser econòmic o donacions que normalment fan comerciants del municipi. Les quines comencen durant els dies 25 i 26 de desembre, però també se n’organitzen a principis de gener.

Per exemple, a Bescanó l’1, el 6 i el 8 de gener; a l’Armentera, Viladamat i a Llançà hi haurà sessions l’1 i el 6 de gener.

Les Quines són un joc d’atzar que recorda al bingo i són típiques a municipis gironins durant les festes de Nadal | Pixabay

10. Festa de l’aixecada del Ninot a Tremp

Cada 28 de desembre, pel dia dels Sants Innocents, Tremp celebra aquesta festa tradicional organitzada per una associació juvenil. La Festa de l’Aixecada del Ninot consisteix en la celebració d’una gran innocentada, en què es construeix una ‘llufa gegant’ de paper i fusta i es penja al campanar de la basílica de la Mare de Déu de Valldeflors, a la plaça de la Creu. Mentre es penja a la torre, els infants canten la Cançó del Ninot, amb la qual es donen instruccions a la llufa perquè es mogui amunt i avall. Durant tot el dia es faran innocentades arreu del municipi i, ja al final, la llufa gegant es baixa i es crema. També s’organitza una cercavila i es prepara una xocolatada popular.