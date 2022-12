Decàleg per sobreviure a les festes de Nadal amb una bona alimentació

El menjar i la beguda són els protagonistes indiscutibles de les festes de Nadal. Per això, durant el Nadal tendim a menjar més de l’habitual i portar una alimentació menys saludable i això es tradueix també en un augment de pes que es reflecteix a la bàscula. Ara bé, mantenir uns hàbits saludables fins i tot durant les festes és possible i totalment recomanable per evitar l’augment dels nivells de colesterol, de sucre en sang, de l’àcid úric, la pujada de la tensió i una major retenció de líquids.

Deu consells

Per evitar tot això, experts nutricionistes han elaborat un decàleg amb consells per mantenir una alimentació saludable amb els àpats de Nadal:

Controla el consum d’alcohol:

El desembre i el gener són els mesos on es produeix una ingesta de begudes alcohòliques més gran. Cal reduir-la el màxim possible per evitar conseqüències per la salut i recordar que l’alcohol aporta únicament calories buides. Els nutricionistes recomanen beure aigua mentre es beu alcohol i triar-lo únicament per brindar i no com a beguda entre el menjar.

2. Vigila les postres:

Tria fruita fresca abans que dessecada o en almívar. Si no hi ha opció i has de menjar-ne un amb molt sucre, comparteix-lo amb algú.

3. Compte especialment amb el torró:

El torró és la gran estrella del Nadal, però té molt sucre i greixos saturats. Menja’n només durant els àpats familiars i no te l’acabis en els dies no festius.

4. Tria snacks saludables

És molt difícil no picotejar entre els menjars, en especial mentre es cuina. Si tries bones opcions està molt bé perquè evita acumular gana i arrasar després amb el sopar o el dinar. Per això és important tenir aliments sans als quals recórrer quan tinguis gana entre hores.

5. Beu molta aigua:

Has de procurar mantenir-te hidratat. Per això tria aigua durant els menjars enlloc d’alcohol o refrescos. Durant el dia pots recórrer a infusions o sucs naturals.

6. No t’obsessionis amb el pes:

És normal pujar de pes en aquestes dates i això no està malament. No t’obsessionis. Els dies previs evita dietes restrictives que l’únic que faran és que tinguis més gana.

7. Aprèn a gaudir amb aliments saludables:

Aprèn a gaudir de la bona alimentació i tria opcions sanes, però molt sabroses. Però a banda de les festes és clau mantenir una alimentació saludable els dies no festius.

8. Continua fent exercici:

No abandonis la teva rutina d’esports durant les festes de Nadal. Evita el sedentarisme i mantingues una activitat física diària per mantenir-te sa. No passis més de dues hores assegut o en la mateixa posició i continua actiu.

9. Organitza un menú saludable:

Inclou fruites i verdures en els menús dels àpats. Hi ha moltes maneres d’incorporar aquests ingredients saludables als àpats nadalencs: busca-les i cuida la teva salut amb alimentació saludable.

10. No et saltis àpats:

Restringir àpats no és una bona solució perquè quan arriba l’hora de l’àpat principal menjaràs més i menys saludable. Intenta sopar d’hora perquè el metabolisme tingui temps i pugui processar els nutrients ingerits. A més, ajuda a mantenir el pes saludable i evita malalties metabòliques.